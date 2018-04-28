Гребной канал «Дон» открыт в Ростове-на-Дону после масштабной реконструкции

В Ростове-на-Дону состоялось открытие после реконструкции Гребного канала «Дон», который является одним из крупнейших спортивных сооружений на Юге России. Работы началась в 2016 году. В рамках реконструкции было обустроено ограждение канала, модульное здание спасательной службы, судейские вышки, надводные и подводные якоря, смотровой домик и трибуны, установлена система видеонаблюдения по периметру ограждения, благоустроена территория, оборудована площадка для занятий роллердромом. Кроме того, было проведено углубление дна канала. Раньше глубина недалеко расположенных подводных участков варьировалась от 1 до 18 метров. Сейчас она везде одинаковая — 4,5 метра. Это стандарт, позволяющий проводить соревнования европейского уровня.

Реконструкция обошлась федеральному и областному бюджетам более чем в 800 миллионов рублей.

Теперь ростовский Гребной канал «Дон» стал российской тренировочной базой для подготовки спортсменов высокого уровня по 12-ти олимпийским видам спорта. Уже в апреле 2018 года на новой дистанции стартовали Всероссийские соревнования по академической гребле.



Новенькие трибуны и пьедестал ждут международных соревнований. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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Реконструированный канал по достоинству оценят не только профессиональные спортсмены, но и любители активного досуга, поскольку здесь есть все условия для занятий бегом и различными игровыми видами спорта. На территории канала регулярно проводятся спортивные мероприятия и тренировочные сборы. Помимо гребной дистанции, Гребной канал располагает такими спортивными объектами, как спортивные площадки для игры в мини-футбол, гандбол, стритбол, пляжный волейбол, баскетбол, пляжный футбол и гандбол, большой теннис. Также на территории Гребного канала «Дон» открыта универсальная площадка с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта, скалодром и площадка для аджилити.



По новой дорожке и ходить, и ездить - одно удовольствие. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

© s15.stc.all.kpcdn.net

За полувековую историю (с 1968 года) гребной центр воспитал не одно поколение олимпийских чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы, а также стал любимым местом активного отдыха всех ростовчан. С 2001 года работает спортивная школа города Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон», где развиваются олимпийские виды спорта — волейбол, тхэквондо, триатлон, футбол, теннис. Опорными из них являются гребля на байдарках и каноэ, а также гребной спорт.