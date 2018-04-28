Новую транспортную развязку открыли в Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ»

Транспортную развязку, длинной 2,1 км, открыли на въезде в Нальчик на пересечении федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и автодороги «Шалушка-Каменка».

На строительство объекта из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма (2011-208 годы) было выделено около 124,8 млн рублей.

Развязка разгрузит федеральную трассу «Кавказ», которая на данный момент перегруженагружена. По оценкам специалистов, здесь проходит в сутки порядка 35-40 тыс. транспортных единиц. Схема транспортной развязки свяжет между собой федеральную и региональную сеть автомобильных дорог на территории республики, значительно повысит пропускную способность, увеличит скорость автомобильного потока.