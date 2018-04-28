Ход строительства Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии

Крупнейший инвестиционный проект реализуется на территории Северной Осетии на реке Ардон в условиях высокогорья. Объем инвестиций в строительство ГЭС в 2017 году составил 6,4 млрд руб., а в 2018 году увеличится до 13,6 млрд руб. Пуск Зарамагской ГЭС-1 намечен на конец 2018 — начало 2019 года.

Как отметил руководитель РусГидро, строящаяся гидроэлектростанция мощностью 342 МВт, обладает уникальными характеристиками. Здесь самый протяженный гидротехнический тоннель в России длиной 14254 м и самый высокий напор среди ГЭС России — более 600 м. На ГЭС будут смонтированы крупнейшие в нашей стране гидротурбины ковшового типа.Выработка новой станции позволит сократить дефицит электроэнергии в Северной Осетии с 80% до 30%.

В настоящее время строители станции ведут сооружение гидроизоляционного покрытия на одном из ключевых объектов — бассейне суточного регулирования (БСР). В искусственной бетонной чаше БСР на вершине горы перед подачей на турбины ГЭС накапливается вода, поступающая по деривационному тоннелю из водохранилища, что позволяет обеспечить плавный пуск и остановку ГЭС. Объем бассейна составит 250 тыс. м³, максимальная длина сооружения — 235 м, ширина — 80 м, толщина стенок — 17-22 м.

Смонтировано 2020 тонн металлоконструкций и уложено более 105 тысяч м³ бетона. Ведется сооружение противоаварийного водосброса БСР, обеспечивающего безопасную эксплуатацию станции, продолжаются работы по возведению здания гидроэлектростанции, начата сборка закладных частей гидротурбин. Только по станционному узлу, несмотря на зимние условия работы, темп укладки бетонной смеси достиг 6 тыс. м3/месяц и продолжает расти. Выполнено порядка 50% работ по бетонированию обратного свода деривационного туннеля, близки к окончанию работы на обеих подземных турбинных водоводах.

Уже в следующем году запуск станции заметно снизит дефицит электроэнергии и существенно увеличит налоговые поступления в бюджет республики, которые после запуска ГЭС составят почти 1,5 млрд руб.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !