Фрегат ВМС Алжира «Rais Korfu» прошёл ремонт на «Северной верфи»

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27 апреля фрегат военно-морских сил Алжира «Rais Korfu» проекта 1159ТМ вышел из Кронштадта и в сопровождении буксира «El Moussanid» начал переход в Алжир. Корабль прошёл ремонт на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Это был уже второй ремонт алжирского фрегата в России — в начале нулевых «Rais Korfu» прошёл ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1670 т.

Главные размерения: длина — 96.5 м, ширина — 12.6 м, осадка — 5.7 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль (14 узлов)

Автономность: 10 суток

Экипаж: 108 человек

Вооружение:

1х2 ПУ ЗРК «Оса-М»

2х2 76-мм АУ АК-726

2х6 30-мм АУ АК-630М

2х2 533 мм торпедных аппарата

2Х12 РБУ-6000 «Смерч-2»

Фото с сайта fleetphoto.ru