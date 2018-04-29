Фрегат ВМС Алжира «Rais Korfu» прошёл ремонт на «Северной верфи»
27 апреля фрегат военно-морских сил Алжира «Rais Korfu» проекта 1159ТМ вышел из Кронштадта и в сопровождении буксира «El Moussanid» начал переход в Алжир. Корабль прошёл ремонт на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Это был уже второй ремонт алжирского фрегата в России — в начале нулевых «Rais Korfu» прошёл ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1670 т.
Главные размерения: длина — 96.5 м, ширина — 12.6 м, осадка — 5.7 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания: 4000 миль (14 узлов)
Автономность: 10 суток
Вооружение:
1х2 ПУ ЗРК «Оса-М»
2х2 76-мм АУ АК-726
2х6 30-мм АУ АК-630М
2х2 533 мм торпедных аппарата
2Х12 РБУ-6000 «Смерч-2»
Фото с сайта fleetphoto.ru
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29.04.1815:18:56