Производство пищевых отрубей запустили в Вологде

Производство пшеничных и ржаных отрубей с натуральными экстрактами фруктов и специй начал Вологодский комбинат хлебопродуктов. Новую линию смонтировали в отдельном здании на площади 500 кв. м. Зерно автоматически подается в экструдер, там происходит изменение его структуры, и из смеси получаются гранулы, которые после сушки приобретают хрустящие свойства. На заключительной стадии происходит фасовка.

В запуск нового продукта предприятием вложено 20,5 млн. рублей. Линию обслуживают четыре специалиста.

Пищевые отруби — источник клетчатки, витаминов, микроэлементов и бета-каротина. Линейка новой продукции включает восемь наименований пшеничных и ржаных отрубей с натуральными добавками: вкусом вишни, клубники, лесной ягоды и яблока с корицей. Несладкие же гранулы приправлены укропом и чесноком.

Добавим, пищевые отруби — это лишь одно из направлений работы предприятия. Основной продукт — мука и комбикорма. В год комбинат производит почти 50 тысяч тонн этой продукции.

Мукой предприятие обеспечивает три вологодских хлебозавода, а также предприятия Мурманска, Архангельска и Апатит. Комбикорма оптом отгружают в Москву, также в полном объеме планируют обеспечить ими местных сельхозпроизводителей, занятых разведением крупного рогатого скота и птицы.