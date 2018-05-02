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Фотофакты

Строительство 2-й ВПП аэропорта Бельбек

  •  © Фото из открытых источников

В Севастополе на аэродроме Бельбек началось строительство второй взлётно-посадочной полосы, способной принять все существующие типы самолётов.

Фото с сайта mtot.gov.ua

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Крым, Севастополь, аэропорт, Бельбек
  • Katamaran Katamaran
    02.05.1811:06:07

    Стройка века

    #1031863
    • A_SEVER A_SEVER
      02.05.1811:13:02

      Стройка века

      Не стоит использовать этот избитый штамп при строительстве любого типового объекта.

      На строительство взлётно-посадочной полосы любой длины требуется не более двух лет.

      #1031865
      • Katamaran Katamaran
        02.05.1811:15:33

        Это не штамп, это прямая цитата

         https://m.vz.ru/news/2018/5/1/920644.html 

        #1031866
        • A_SEVER A_SEVER
          02.05.1811:22:24

          Это не штамп, это прямая цитата

          Какая разница, кто этот штамп использует?

          Новые ВПП строятся в нашей стране ежегодно, иногда по несколько штук сразу.

          #1031867
          • Katamaran Katamaran
            02.05.1811:24:41

            Ой, прям процитировать завистливых кастрюль нельзя. Говорят — стройка века. Ок. И хорошо, что таких строек десятки

            #1031869
            • A_SEVER A_SEVER
              02.05.1811:33:30

              прям процитировать завистливых кастрюль нельзя

              А зачем всё время оглядываться на соседей?

              Какая разница, что они подумают, скажут или напишут. Россия строит ещё один важный и нужный объект инфраструктуры, а кто там что считает дело десятое.

              #1031872
              • Katamaran Katamaran
                02.05.1811:36:08

                Оглядываться надо, чтобы не строили для других в итоге. Аэродромы в Прибалтике, базы в Афганистане. Сейчас база в Гюмри на очереди

                #1031874
                • A_SEVER A_SEVER
                  02.05.1812:03:09

                  Оглядываться надо, чтобы не строили для других

                  Мы говорили о другом — о реакции соседей на стройки у нас.

                  Что касается строительства объектов в других странах, то Россия конечно может наблюдать сколько угодно, но на стройке это никак не отразится.

                  А события в Армении это вообще другая тема. Зачем всё валить в одну кучу?

                  #1031882
                  • Katamaran Katamaran
                    02.05.1812:20:45

                    А события в Армении это вообще другая тема.

                    Если включить логику, то все то же. В Крыму, когда тот был у кастрюлей, строили для ЧФ? Да. За реакцией соседей следили? Да. Вовремя успели все оформить на опережение? Да. Теперь продолжаем плановые стройки спокойно.

                    Вот теперь Гюмри. Там для себя что-то строим? Да. За реакцией тамошних соседей следим? Судя по действиям, вообще нет. А потому, такого рода стройки должны быть, как минимум, вниманием к происходящему в целом защищены.

                    #1031886
    • Нет аватара luboy
      02.05.1811:41:39

      говорят длинной 4 км

      Отредактировано: luboy~11:42 02.05.18
      #1031875
      • A_SEVER A_SEVER
        02.05.1811:47:59

        говорят длинной 4 км
        Существующая ВПП имеет длину 3 км.

        #1031877
  • Нет аватара kostya251189
    02.05.1811:29:17

    наверное делают под Ту-22М3? Ведь говорили что в Крыму будет базироваться истребительный полк ДА.

    #1031870
    • A_SEVER A_SEVER
      02.05.1811:35:29

      наверное делают под Ту-22М3?
      Поживём — видим.

      Новая ВПП нужна и для тяжёлых военно-транспортных самолётов, и для гражданских.

      #1031873
  • Нет аватара kostya251189
    02.05.1811:49:49

    а разве существующая ВПП не может этого делать (прием транспортников)?

    #1031878
    • A_SEVER A_SEVER
      02.05.1811:55:38

      а разве существующая ВПП не может этого делать
      Если не ошибаюсь у неё есть ограничение по весу принимаемых самолётов.

      #1031879
  • CastedAway CastedAway
    02.05.1812:20:27

    Такое близкое (во всяком случае по фото) расположение к текущей полосе позволит одновременное их использование? Или планируется выведение существующей полосы из эксплуатации?

    #1031885
    • Нет аватара Пехота
      02.05.1813:10:44

      Может, «близким» оно кажется относительно длины (4 км)?

      П.С.

      Как получить доступ к новым фото со спутников (желательно, бесплатный?) Смотреть на 1-2 годовалой давности карты Яндекса и ещё более древние Гугла (на которых Керченский мост только начали строить) — не айс.

      Отредактировано: Пехота~13:11 02.05.18
      #1031887
    • Мария Демина
      02.05.1814:05:33

      Как простая блондинка могу сказать, что самолеты бывают разные. Есть большие на 100-300 пассажиров или много тонн груза, а есть таки весьма маленькие, типа для бизнесменов или спортсменов — на 2-20 человек и еще есть вертолеты. Так что вполне может быть, что большие можно будет сажать на большую полосу, а маленькие на маленькую, то есть сажать сразу по два самолета. В мире не так много таких аэродромов -с двумя полосами. Например в Атланте или Внуково — там по две полосы. А в Шереметьево наоборот — одна полоса на два аэропорта.

      #1031890
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