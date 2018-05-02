Строительство 2-й ВПП аэропорта Бельбек
В Севастополе на аэродроме Бельбек началось строительство второй взлётно-посадочной полосы, способной принять все существующие типы самолётов.
Фото с сайта mtot.gov.ua
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02.05.1811:47:59 Существующая ВПП имеет длину 3 км.
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02.05.1811:35:29 Поживём — видим.
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02.05.1811:55:38 Если не ошибаюсь у неё есть ограничение по весу принимаемых самолётов.
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