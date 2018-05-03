Первый рейс отправлен из нового терминала «В» аэропорта Шереметьево

В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал «В», построеный в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. Первым самолётом отправленным с его территории стал рейс «Аэрофлота» Москва-Саратов № 1360. Таким образом началась коммерческая эксплуатация терминала «В» и межтерминального перехода между ним и южным ядром «Шереметьево» — терминалами D, E и F.

Терминл станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних рейсов и первой частью Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта. «Аэрофлот» переведет в него 23 рейса в 12 российских городов. Пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год (4,1 тысячи пассажиров в час). Площадь территории земельного участка — 85 228 кв. м., общая площадь здания нового терминала — 109 713 кв. м. В здани расположены два бизнес-зала общей площадью 3,5 тысячи кв. м. на 400 мест каждый и Vip-зал площадью 1,6 тысячи кв. м.

Строительство терминала «В» обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода — в $243 млн (планировалось $300 млн).

Эти средства, а также деньги на строительство грузового комплекса и нового топливно-заправочного комплекса, внесла в уставные капиталы структур «Шереметьево» компания TPS Avia Holding. За это, при консолидации всех активов «Шереметьево», TPS Avia Holding получила 66% в объединенной компании (ранее контрольный пакет был у Росимущества), у Росимущества осталось 30,43% «Шереметьево».

Архитектурно-планировочное решение нового терминала исполнено в эстетике русского конструктивизма. Акцентом в интерьерах являются широкоформатные цифровые 3D-экраны, которые будут транслировать главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры и другое.

Межтерминальный переход — уникальный проект в истории гражданской авиации: это два подземных тоннеля (пассажирский и багажный), длинной почти 2 километра, проложенных под действующими взлетно-посадочными полосами. По тоннелям протяженностью 1,9 км с интервалом в 4 минуты курсируют автоматические поезда на резиновых шинах, которые обеспечивают перевозку 3 352 пассажиров в час и багажа.

В результате интеграции с другими терминалами новая автоматизированная система обработки багажа позволит обрабатывать до 4,8 тысячи единиц багажа в час. Новый терминал обеспечен системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту через мобильное приложение «Шереметьево». Поддержание безбарьерной среды аэропорта реализовано с помощью тактильной навигации, дублирования общедоступной информации шрифтом Брайля, пандусов и заниженных стоек.

В период проведения ЧМ-2018 в терминале (а также в других терминалах аэропорта) будут организованы специальные фан-зоны для просмотра матчей чемпионата.

Кроме того, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию третью ВПП, которая позволит принимать и отправлять все типы существующих и перспективных воздушных судов. С вводом ее в строй пропускная способность аэропорта составит 60-65 млн пассажиров в год. Общая сумма расходов на строительство третьей полосы — 55 млрд руб.