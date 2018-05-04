Детский сад на 240 мест открыт в Смоленской области

В Рославле состоялась церемония открытия «Центра развития ребенка — детского сада «Сказка» на 240 мест. Дошкольне учреждение рассчитано на 12 возрастных групп — четыре для малышей и восемь для дошкольников. Сейчас детский сад укомплектован на 189 мест (позиции по ясельным группам «закрыты» полностью). Педагогический коллектив состоит из 16 специалистов.

Строительство «Сказки» началось в 2014 году в рамках программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы. На данные цели из средств областного бюджета было направлено порядка 115 млн рублей.

Детский сад оборудован современным пищеблоком, прачечной, медицинским блоком, спортивным и музыкальным залами, кабинетом педагога-психолога, оформлен мини-музей, созданы помещения для допобразования и занятий адаптивной физической культурой. На территории учреждения выделены 12 игровых площадок, 2 спортивные зоны и одна хозяйственная.