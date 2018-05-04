В Северной Осетии вывели новый сорт сои «Иристон»

По словам специалистов, климат республики отлично подходит для выращивания бобовых, в частности, сои. Однако для достижения хороших результатов этого мало. Важен правильный подбор технологий и, конечно же, нелегкая фермерская работа.

В Правобережном районе Северной Осетии высокопротеиновой соей засеют сразу 600 гектаров. При хороших погодных условиях с одного гектара рассчитывают собрать 4 тонны урожая. У селекционной сои хорошая всхожесть, лучше переживает непогоду, устойчива к вредителям и семена дают больше масла.

Дмитрий Зозиров, генеральный директор компании «Ир-Агро»: «Погода устоялась, температура почвы 10 градусов, что позволяет нам благополучно приступить к севу. Сегодня мы вышли в поле, все наши специалисты, агрономы, семеноводы, сотрудники, около 2х десятков человек сегодня задействованы в этом процессе. На сегодняшний день весь объем продукции „Ир-Агро“ полностью реализуется, В основном на Юге России, в основном в близлежащих республиках очень большой спрос».

Из сои в республике производят высокобелковую основу кормов, поэтому покупают ее в основном фермерские хозяйства. Специалисты «Ир-Агро» говорят: климат Осетии как нельзя лучше подходит для выращивания самых разных видов бобовых.

Радослав Стоякович, главный агроном компании «Ир-Агро»: «Мы здесь сделали 1 сорт сои „Иристон“ и 5 сортов кукурузы. Здесь условия для работы на полях очень хорошие. В августе прошлого года было жарко и урожай был поменьше, но позапрошлый год был очень урожайным. Наши гибриды не уступают гибридам иностранных селекций по урожаю и по качеству семян».