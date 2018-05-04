Центр аддитивных технологий создается на предприятии ОДК



Центр аддитивных технологий будет создан на предприятии ОДК

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Создание высокотехнологичного Центра аддитивных технологий (ЦАТ) началось на территории предприятия ОДК — Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

Организаторами Центра являются холдинги авиационного кластера Госкорпорации Ростех: ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика».

Аддитивные технологии (послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d технологий) — одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства. Их внедрение позволит применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. Освоение аддитивных технологий консолидированно ведется на всех предприятиях ОДК. Холдинг планирует применять их при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025-2030 годах, рассказали в ОДК.

Основной продукцией Центра аддитивных технологий станут детали из титана, кобальт-хрома, нержавеющей стали, инконеля и алюминия уже прошедшие опытно-конструкторские работы. По расчетам участников проекта, первая опытная партия деталей будет изготовлена в центре уже в 2019 году.