Построенный на заводе в Карелии лоцмейстерский катер отправится в Калининград

Торжественная церемония спуска на воду лоцмейстерского катера с ледовым усилением «Фортуна» состоялась в Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Судно отправится в Калининград, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

«В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония „крещения“ судна. Согласно флотской традиции, „крестная мать“ корабля — инженер-конструктор Вера Сергеевна Устинкина — разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его новой жизни. Порт приписки лоцмейстерского катера „Фортуна“ — Калининград», — говорится в сообщении.

По данным карельских властей, в настоящее время верфь выполняет заказы «Росморпорта» на строительство пяти судов, производится ремонт шести судов. На предприятии работают 470 человек, численность коллектива постоянно увеличивается.