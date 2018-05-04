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Судостроение и судоходство

Построенный на заводе в Карелии лоцмейстерский катер отправится в Калининград

  •  © gov.karelia.ru

Торжественная церемония спуска на воду лоцмейстерского катера с ледовым усилением «Фортуна» состоялась в Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Судно отправится в Калининград, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

«В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония „крещения“ судна. Согласно флотской традиции, „крестная мать“ корабля — инженер-конструктор Вера Сергеевна Устинкина — разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его новой жизни. Порт приписки лоцмейстерского катера „Фортуна“ — Калининград», — говорится в сообщении.

По данным карельских властей, в настоящее время верфь выполняет заказы «Росморпорта» на строительство пяти судов, производится ремонт шести судов. На предприятии работают 470 человек, численность коллектива постоянно увеличивается.

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https://news.rambler.ru/other/39774090-postroennyy-na-zavode-v-karelii-lotsmeysterskiy-kater-otpravitsya-v-kaliningrad/

судостроение
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