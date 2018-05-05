«Роснефть» внедрила уникальный симулятор ГРП

В дочернем сервисном предприятии «Роснефти» ООО «РН-ГРП» завершено внедрение «РН-ГРИД» - первого в Евразии промышленного симулятора гидравлического разрыва пласта (ГРП). Компания стала первой из российских сервисных предприятий, осуществивших импортозамещение программного обеспечения для моделирования ГРП.

Программный комплекс «РН-ГРИД» создан специалистами корпоративного института Компании «РН-УфаНИПИнефть». Симулятор позволяет точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП, и обеспечивает выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования гидроразрыва, в частности: визуализацию исходных данных, создание геомеханической модели пласта, анализ диагностических закачек, расчет дизайна и анализ фактически проведенных операций ГРП с использованием обширной базы данных технологических жидкостей и проппантов.

На сегодняшний день на объектах «Роснефти» выполнены более 1000 операций ГРП с полным циклом проектирования в симуляторе «РН-ГРИД».

Все операции проведены успешно и без осложнений. Анализ параметров выполненных работ и показатели добычи скважин после ГРП подтвердили высокую достоверность результатов проектирования в «РН-ГРИД».

Справка:

ООО «РН-ГРП» — сервисное предприятие, оказывающее услуги по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), тампонажные работы, кислотные, азотные обработки, а также решения с использованием технологии гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) для нефтегазовой отрасли.

ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.

Ежегодно на добывающих объектах «Роснефти» производится свыше 10 тыс. операций ГРП.