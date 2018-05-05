Новое студенческое общежитие на 150 мест открылось в Сахалинской области

Новое студенческое общежитие на 150 мест открылось в Холмске.

Современное четырехэтажное жилое здание для учащихся получил в свое распоряжение Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса, расположенный в портовом городе. На строительство важного социального объекта из областного бюджета было выделено более 155 миллионов рублей.

Общая площадь всех помещений — более 3 тысяч квадратных метров. В здании есть тренажерный зал для физической подготовки студентов и компьютерный класс — для интеллектуальной, кроме того — веранда, комнаты отдыха, медицинский и процедурный кабинеты, бытовые комнаты для стирки и глажки одежды. Жилые секции — квартирного типа с туалетными комнатами и душевыми, некоторые из них имеют даже застекленные лоджии. На каждом этаже есть полностью оборудованные кухни.

Ранее в течение более 20 лет с момента основания техникума его общежитие располагалось в приспособленном здании. Ветхий корпус 1953 года постройки не выдерживал критики, вспоминает директор учреждения Дмитрий Мартынов. В стесненных, условиях там удавалось разместить всего 30 студентов. Еще столько же учащихся жили в арендованном общежитии Сахалинского морского колледжа.

Строительство нового студенческого общежития стало возможным благодаря реализации государственной программы по развитию образования на 2013 — 2020 годы, утвержденной федеральным Правительством. Открывшийся сегодня социально значимый объект позволит внедрять на Сахалине передовые подходы к подготовке рабочих и инженеров.

Сегодня холмский техникум признан одним из лучших в области. Он готовит кадры по 8 востребованным на рынке профессиям и специальностям в сферах компьютерных и информационных технологий, сварочного производства, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и ремонта автотранспорта. Студенты — постоянные участники и победители конкурсов движения «Молодые профессионалы» и региональных олимпиад. На дневном отделении обучаются 360 человек, на заочном — еще 150.

Всего за 24 года работы учреждение выпустило более 2,5 тысяч специалистов, из них 170 — с красным дипломом. Около 80 процентов выпускников успешно трудоустроились на сахалинских предприятиях.