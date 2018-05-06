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Судостроение и судоходство

Спущен на воду второй «Валдай 45Р»

  •  © Фото из открытых источников

Научно-производственный комплекс АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в деревне Кузнецово (Нижегородская область) спустил на воду второе судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Строительство новой серии речных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 23180 началось в конце 2014 года. В настоящее время головное СПК завершает ходовые испытания.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 21.4 т.

Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.

Максимальная скорость хода: 65 км/ч

Дальность плавания: 400 км

Пассажировместимость: 45 человек

Экипаж: 2 человека

Фото с сайта portnews.ru

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Нижний Новгород, ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, СПК, 23180, Валдай 45Р
  • Нет аватара Иван Кутузов
    06.05.1811:44:16

    На «Валдае» кабина спереди, а на «Комете» ближе к корме.

    Вариант «Кометы», наверное, неудобен для управления? Или видеокамеры решают все вопросы?

    #1032980
  • Нет аватара hvt
    06.05.1813:59:29

    А первый Валдай прошел испытания. Писали, что к чемпионату мира должны курсировать в Санкт-Петербурге.

    #1032994
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