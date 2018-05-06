Спущен на воду второй «Валдай 45Р»
Научно-производственный комплекс АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в деревне Кузнецово (Нижегородская область) спустил на воду второе судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».
Строительство новой серии речных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 23180 началось в конце 2014 года. В настоящее время головное СПК завершает ходовые испытания.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 21.4 т.
Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.
Максимальная скорость хода: 65 км/ч
Дальность плавания: 400 км
Пассажировместимость: 45 человек
Экипаж: 2 человека
Фото с сайта portnews.ru
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