Спущен на воду второй «Валдай 45Р»

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Научно-производственный комплекс АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в деревне Кузнецово (Нижегородская область) спустил на воду второе судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Строительство новой серии речных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 23180 началось в конце 2014 года. В настоящее время головное СПК завершает ходовые испытания .

Технические характеристики:

Водоизмещение: 21.4 т.

Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.

Максимальная скорость хода: 65 км/ч

Дальность плавания: 400 км

Пассажировместимость: 45 человек

Экипаж: 2 человека

Фото с сайта portnews.ru