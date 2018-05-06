Атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь»

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Универсальные атомные двухосадочные ледоколы «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220 (ЛК-60Я).

«Арктика» — заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016

«Сибирь» — заложен 26.05.2015, спущен на воду 22.09.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение: 25540/33540 т.

Главные размерения: длина — 173.3 м, ширина — 34 м, осадка — 8.55/10.5 м.

Максимальная скорость хода: 22 узла

Мощность: 60 МВт

Ледопроходимость: 2.8 м.

Автономность: 6 месяцев

Экипаж: 75 человек

На судне имеется ангар и взлётно-посадочная площадка для вертолёта.

Фото автора, 5 мая 2018 года.