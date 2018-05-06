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Фотофакты

Атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Универсальные атомные двухосадочные ледоколы «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220 (ЛК-60Я).

«Арктика» — заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016

«Сибирь» — заложен 26.05.2015, спущен на воду 22.09.2017

Технические характеристики:

Водоизмещение: 25540/33540 т.

Главные размерения: длина — 173.3 м, ширина — 34 м, осадка — 8.55/10.5 м.

Максимальная скорость хода: 22 узла

Мощность: 60 МВт

Ледопроходимость: 2.8 м.

Автономность: 6 месяцев

Экипаж: 75 человек

На судне имеется ангар и взлётно-посадочная площадка для вертолёта.

Фото автора, 5 мая 2018 года.

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Санкт-Петербург, Балтийский завод, ледокол, 22220, «Арктика», «Сибирь»
  • A_SEVER A_SEVER
    06.05.1822:02:11

    Два богатыря!    

    #1033102
  • Arthur Avhadeev Arthur Avhadeev
    06.05.1822:36:41

    Между ними разница полтора года, интересно по строительству разрыв в эти полтора года сократился.на фото разница видна,но на полтора года не тянет)

    #1033109
    • A_SEVER A_SEVER
      06.05.1822:47:08

      интересно по строительству разрыв в эти полтора года сократился

      Через 7 месяцев после спуска «Сибирь» имеет такой вид, какой «Арктика» имела через 5.

      Т.е. пока разрыв между ними не только не сократился, но немного увеличился.

      Хотя всё ещё может изменится.

      #1033113
  • Нет аватара Andy6012
    06.05.1823:54:54

    А стелс- мачта? По привычке?

    #1033137
    • A_SEVER A_SEVER
      07.05.1800:02:32

      А стелс- мачта?
      У атомных ледоколов предыдущего поколения тоже была похожая.

      Думаю так проще обслуживать радиолокаторы.

      #1033143
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