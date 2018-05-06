Атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь»
Универсальные атомные двухосадочные ледоколы «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220 (ЛК-60Я).
«Арктика» — заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016
«Сибирь» — заложен 26.05.2015, спущен на воду 22.09.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение: 25540/33540 т.
Главные размерения: длина — 173.3 м, ширина — 34 м, осадка — 8.55/10.5 м.
Максимальная скорость хода: 22 узла
Мощность: 60 МВт
Ледопроходимость: 2.8 м.
Автономность: 6 месяцев
Экипаж: 75 человек
На судне имеется ангар и взлётно-посадочная площадка для вертолёта.
Фото автора, 5 мая 2018 года.
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07.05.1800:02:32 У атомных ледоколов предыдущего поколения тоже была похожая.