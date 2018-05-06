Во Владивостоке АО «РАО Энергетические системы Востока» (Группа «РусГидро») завершает строительство ТЭЦ «Восточная». Объект входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания». Генеральный подрядчик строительства — АО «Энергоремонт», генеральный проектировщик — АО «Сибирский ЭНТЦ». Ввод станции намечен на 3 квартал 2018 года.

ТЭЦ «Восточная» состоит из трех энергоблоков, создаваемых на базе газотурбинных установок (ГТУ) LM6000 PF Sprint производства GE Energy (мощностью по 46,5 МВт) и котлов-утилизаторов «ЭМАльянс». Здесь же построена пиковая водогрейная котельная. Электрическая мощность новой ГТУ-ТЭЦ составляет 139,5 МВт, тепловая — 421 Гкал/ч в горячей воде и 11 т/ч в паре.



ГТУ-ТЭЦ «Восточная» (фото: prim25.ru)

© Фото из открытых источников

В настоящее время установлены ГТУ и котлы-утилизаторы. Смонтированы силовые трансформаторы и оборудование распределительного устройства КРУЭ 110 кВ. Возведены административно-бытовой корпус, блочно-модульная паровая котельная, блок вспомогательных цехов. Проложены подземные коммуникации станции, идёт монтаж технологической части мазутного хозяйства.

Завершились испытания пиковой водогрейной котельной. Три котла прошли комплексное опробование, идет финальная наладка водоподготовительной установки котлоагрегатов.

Основным топливом для ТЭЦ будет служить природный газ. ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» открыло подачу газа, что позволило приступить к пусконаладочным работам на котельном и газотурбинном оборудовании.

Также запланирована наладка системы подготовки газа (СПГ) «ЭНЕРГАЗ », которая обеспечит необходимое качество топлива в соответствии с проектными параметрами по чистоте, температуре, давлению и расходу. Основные элементы этой системы — дожимная компрессорная станция и блочный пункт подготовки газа.

Блочный пункт подготовки газа (БППГ) производства ООО «БелгородЭНЕРГАЗ» представляет собой многофункциональную технологическую установку. Основное назначение — измерение расхода и фильтрация газа. Номинальная производительность БППГ составляет 40 000 м3/ч.



Технологический отсек БППГ

© Фото из открытых источников

БППГ оборудован узлом коммерческого учета газа с расходомерами, высокоэффективной сепарационной системой с коалесцирующими фильтрами-скрубберами, системой дренажа конденсата с наземным резервуаром. Степень очистки газа от механических примесей и капельной влаги (размером свыше 10 мкм) достигает 99,98%. Предусмотрена возможность быстрой замены фильтрующих элементов.

Блочный пункт размещается в отдельном звуко- и теплоизолированном модуле с интеграцией оборудования на единой раме; будет действовать в автоматическом режиме; оснащен системами жизнеобеспечения и безопасности.

Дожимная компрессорная станция , поставленная компанией ЭНЕРГАЗ, служит для компримирования и подачи топливного газа в турбины ГТУ под рабочим давлением 4,81 МПа. ДКС состоит из трех компрессорных установок винтового типа, производительность каждой КУ — 18 000 м3/ч.



Газокомпрессорные установки смонтированы на эксплуатационной площадке

© Фото из открытых источников

В двухступенчатых КУ применяется технология сжатия газа в два этапа, без промежуточного охлаждения. Это позволяет компрессорной станции стабильно работать во всем диапазоне изменения давления на всасывании, вне зависимости от питающей линии.

Каждый агрегат оборудован двухуровневой системой регулирования производительности (байпасная линия и золотниковое регулирование). Локальные САУ объединяются в групповую систему автоматизированного управления и контроля, интегрированную с верхним уровнем АСУ ТП.

Компрессорные установки находятся в собственных всепогодных укрытиях; снабжены системами рабочего и аварийного освещения, обогрева и вентиляции помещения, газообнаружения и пожаротушения, системами индивидуального маслообеспечения и газоохлаждения.

Система газоподготовки и газоснабжения включает газовый ресивер объемом 25 кубометров, изготовленный компанией «БелгородЭНЕРГАЗ» и предназначенный для сглаживания пульсаций давления в газораспределительной сети. При отключении подачи топлива ресивер также обеспечивает плавность останова газовых турбин электростанции.



Газовый ресивер в составе системы газоподготовки

© Фото из открытых источников

Поэтапный ввод всего оборудования СПГ в действие (шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания и функциональную проверку в ходе комплексного опробования ТЭЦ), а также обучение эксплуатирующего персонала заказчика осуществляют специалисты ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа ЭНЕРГАЗ).

СПРАВКА. ГТУ-ТЭЦ «Восточная» — первая станция, построенная во Владивостоке за последние 45 лет. Новый объект создан на месте устаревшей Центральной пароводяной бойлерной. Необходимость строительства была вызвана увеличением потребления электроэнергии во Владивостоке и необходимостью отпуска тепла, в том числе в связи с застройкой новых жилых районов. Станция обеспечит теплом и горячей водой более 300 тысяч потребителей и закроет до 20% потребности города в электроэнергии.