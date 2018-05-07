Первый учебный центр СТАН открылся в Стерлитамаке

13 апреля на базе Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета открылся первый в России учебный центр компании СТАН,отечественного разработчика и производителя станкостроительного оборудования.

Учебный центр СТАН оснащен высокотехнологичными станками с ЧПУ, произведенными на площадке СТАН в Стерлитамаке: горизонтальным токарным центром СТТ 50-60 и вертикально-фрезерным обрабатывающим центром СТЦ Ф45. Горизонтальный токарный станок СТТ 50-60 имеет широкие диапазоны подач и числа оборотов и предназначен для комплексной токарной обработки заготовок из различных типов сталей, легких сплавов и неметаллов. Центр СТЦ Ф45 может выполнять различные виды обработки: сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них.

Учебным центром СТАН разработаны обучающие программы по трем направлениям.

Первое — обучение операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Программа, прежде всего, нацелена на повышение квалификации специалистов СТАН, занятых на производствах компании в семи городах России, а также на обучение специалистов машиностроительных предприятий, являющихся заказчиками оборудования СТАН.

Второе направление образовательных программ — повышение квалификации специалистов по многоосевой обработке на станках с ЧПУ, которое предусматривает овладение навыками разработки управляющих программ для многоосевой обработки на станках с ЧПУ, эксплуатации пятиосевого обрабатывающего центра, графического тестирования разработанных управляющих программ в режиме имитации или визуализации. Срок обучения специалистов составляет 76 часов с последующей выдачей удостоверения о прохождении обучения или повышения квалификации.

Третье направление — программы повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного обучения), нацеленные на формирование компетенций по самостоятельной реализации образовательных программ по стандартам Ворлдскиллс Россия в направлении «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».

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