Добавить статью
Транспорт и логистика

Новые автобусы НефАЗ продолжают поступать в Ростов-на-Дону

  •  © vk.com

На выезде из Ростова-на-Дону в районе СТЦ «МегаМаг» 8 мая очевидцы увидели «караван» новых автобусов, закупленных для города. Южная столица станет первым городом, который получит автобусы марки «НефАЗ» в новом кузове с футуристическим дизайном. Электронные маршрутоуказатели на новых машинах будут синего цвета.

Всего в рамках подготовки к ЧМ-2018 муниципальные предприятия донской столицы пополнят 200 машин, в том числе 50 из них работают на метане. Первая сотня автобусов марок «МАЗ» и «НефАЗ» уже пришла в город, сейчас идет поставка второй сотни, которая представлена моделями НефАЗ-5299-40-51 и НефАЗ-5299-40-52. Каждый из этих автобусов имеет низкий уровень пола, видеокамеры, автоматические системы тушения пожара. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Срок службы такой техники составляет не менее десятка лет.

  •  © sun1-2.userapi.com

  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © pp.userapi.com
  •  © vk.com
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vk.com/rostovgortrans?w=wall-3806086_127489%2Fall

Ростов-на-Дону, новые автобусы, общественный транспорт, НефАЗ
  • exhausted1987 exhausted1987
    08.05.1814:04:04

    Всего в рамках подготовки к ЧМ-2018 муниципальные предприятия донской столицы пополнят 200 машин

    Пример статьи расходов «подготовки к ЧМ». Первая сотня автобусов в 1,1 млрд руб обошлась, вторая, наверно, столько же будет стоить.

    Это для тех, кто считает ЧМ пустой тратой денег.

    #1033803
  • Нет аватара semmggu
    08.05.1815:37:49

    «Электронные маршрутоуказатели на новых машинах будут синего цвета."

    Это может и «красиво», но они должны быть только желто-оранжевого цвета. При ослаблении зрения он виднее всех остальных цветов.

    Отредактировано: semmggu~15:38 08.05.18
    #1033844
    • Нет аватара Strompok
      08.05.1818:00:55

      Не уверен. На оттенки голубого и серого архаичные палочки в сто раз чувствительней, чем более молодые колбочки на цветное. Мы все-таки, от ночных млекопитающих…

      Не даром у йоты ч\б экран так долго работает. Не от того, что батарея мощная, а потому, что зрение острей.

      Отредактировано: Strompok~18:02 08.05.18
      #1033897
  • Иван Кротов Иван Кротов
    08.05.1816:55:55

    Я тоже плюсую, не очень понимал зачем на олимпиаду иностранные автобусы закупили (может конечно наша промышленность объемы не могла дать) но мне кажется заморачиваться не хотели.

    #1033874
  • Нет аватара treins
    08.05.1817:39:38

    Очень крутой дизайн вышел

    #1033893
  • Нет аватара termometrix
    08.05.1817:40:28

    Красавчики,браво!

    #1033894
  • box320 box320
    08.05.1818:43:44

    Красавцы! Дизайн отличный!

    А чего не на газу?

    Отредактировано: box320~18:50 08.05.18
    #1033910
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,