Новые автобусы НефАЗ продолжают поступать в Ростов-на-Дону

На выезде из Ростова-на-Дону в районе СТЦ «МегаМаг» 8 мая очевидцы увидели «караван» новых автобусов, закупленных для города. Южная столица станет первым городом, который получит автобусы марки «НефАЗ» в новом кузове с футуристическим дизайном. Электронные маршрутоуказатели на новых машинах будут синего цвета.

Всего в рамках подготовки к ЧМ-2018 муниципальные предприятия донской столицы пополнят 200 машин, в том числе 50 из них работают на метане. Первая сотня автобусов марок «МАЗ» и «НефАЗ» уже пришла в город, сейчас идет поставка второй сотни, которая представлена моделями НефАЗ-5299-40-51 и НефАЗ-5299-40-52. Каждый из этих автобусов имеет низкий уровень пола, видеокамеры, автоматические системы тушения пожара. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Срок службы такой техники составляет не менее десятка лет.