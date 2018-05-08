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Агропром и пищевая промышленность

На ведущее молочное предприятие Приморского края доставлена новая партия коров голштинской породы

  •  © primorsky.ru

Датские коровы голштинской породы пополнили ведущее молочное предприятие края. Коровы отобраны компанией «ГринАгро», которая занимается не только собственным воспроизводством, но и готовит племенное поголовье для реализации приморским сельхозпроизводителям.

«В Приморье из Дании прилетели 185 коров. Все они высокопродуктивной голштинской породы, одна корова может дать до 12 тысяч литров молока в год», — прокомментировали в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.

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http://www.primorsky.ru/news/143857/

Приморский край, животноводство, КРС, производство молока
  • Нет аватара Иван Кутузов
    08.05.1819:02:03

    Вот судьба, — и на самолете летали, осталось под пулями походить    

    #1033919
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