На ведущее молочное предприятие Приморского края доставлена новая партия коров голштинской породы
Датские коровы голштинской породы пополнили ведущее молочное предприятие края. Коровы отобраны компанией «ГринАгро», которая занимается не только собственным воспроизводством, но и готовит племенное поголовье для реализации приморским сельхозпроизводителям.
«В Приморье из Дании прилетели 185 коров. Все они высокопродуктивной голштинской породы, одна корова может дать до 12 тысяч литров молока в год», — прокомментировали в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.
Продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн, по этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.
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- Великоросс
- 08.05.201816:47
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