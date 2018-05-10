В Партизанске Приморского края после реконструкции открылся городской стадион

Для жителей Партизанска 9 мая стал двойным праздником. В этот день состоялось открытие после масштабной реконструкции стадиона «Шахтер», расположенного в самом центре города.

Для горожан ремонт стадиона стал долгожданным событием — в городе есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться футболистам было негде, старый стадион пришел в негодность.

После ремонта на поле уложили искусственный газон, сделали беговую дорожку со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс. Для зрителей установили трибуны с навесом, провели освещение. Для спортсменов обустроили теплые раздевалки с душевыми и помещение для судей.

В день открытия состоялся первый товарищеский матч юных футболистов муниципальной ДЮСШ «Сучан». Оценили новую спортивную арену и воспитанники отделений легкой атлетики и велоспорта, а горожане уже планируют заниматься общей физической подготовкой, пробежками и скандинавской ходьбой. Стадион «Шахтер» сразу стал центром притяжения для всех любителей спорта, активного и здорового образа жизни.