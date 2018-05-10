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Спортивные объекты

В Партизанске Приморского края после реконструкции открылся городской стадион

Для жителей Партизанска 9 мая стал двойным праздником. В этот день состоялось открытие после масштабной реконструкции стадиона «Шахтер», расположенного в самом центре города.

Для горожан ремонт стадиона стал долгожданным событием — в городе есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться футболистам было негде, старый стадион пришел в негодность.

  •  © primorsky.ru

После ремонта на поле уложили искусственный газон, сделали беговую дорожку со специальным резиновым покрытием и тренажёрный комплекс. Для зрителей установили трибуны с навесом, провели освещение. Для спортсменов обустроили теплые раздевалки с душевыми и помещение для судей.

В день открытия состоялся первый товарищеский матч юных футболистов муниципальной ДЮСШ «Сучан». Оценили новую спортивную арену и воспитанники отделений легкой атлетики и велоспорта, а горожане уже планируют заниматься общей физической подготовкой, пробежками и скандинавской ходьбой. Стадион «Шахтер» сразу стал центром притяжения для всех любителей спорта, активного и здорового образа жизни.

  •  © primorsky.ru
  •  © primorsky.ru
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http://www.primorsky.ru/news/144041/

Приморский край, стадион, спортивные объекты
  • Нет аватара igor-208
    10.05.1811:37:04

    «Футбольный клуб „Сучан“, но тренироваться футболистам было негде» --- Судя по всему и сейчас футболистам не дадут тренироваться (1 фото), только через спарринг… Так немного сарказма. Новость хорошая.+

    #1034334
  • Нет аватара all-rulez
    10.05.1811:46:39

    по первой фотке могу сказать: в Партизанске оригинальное представление о футболе. )

    так держать.

    #1034336
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