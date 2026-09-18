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1 день назад 754
artal Спортивные объекты

Стадион для жителей открыли в приморском селе Владимиро-Александровское

В селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального округа завершили строительство стадиона. Торжественное открытие объекта состоялось в среду, 16 сентября.

Стадион площадью более 24 тысяч квадратных метров — с резиновым покрытием, трибунами, освещением — позволит местным жителям заниматься футболом, лёгкой атлетикой, волейболом, баскетболом и хоккеем. Средства на возведение спортобъекта направлены из краевого и муниципального бюджетов.

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Источник: partizanskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru

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