Стадион для жителей открыли в приморском селе Владимиро-Александровское
В селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального округа завершили строительство стадиона. Торжественное открытие объекта состоялось в среду, 16 сентября.
Стадион площадью более 24 тысяч квадратных метров — с резиновым покрытием, трибунами, освещением — позволит местным жителям заниматься футболом, лёгкой атлетикой, волейболом, баскетболом и хоккеем. Средства на возведение спортобъекта направлены из краевого и муниципального бюджетов.
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