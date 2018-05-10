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Великоросс перенес эту запись 10.05.2018 12:44
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В Калининградской области построен новый стадион
В поселке Железнодорожном Правдинского городского округа Калининградской области построен новый стадион, который включает в себя поле для футбола с искусственным покрытием, беговые дорожки и полосу препятствий.
Средства на строительство объекта были выделены из областного бюджета в форме дотации в объеме 4 млн рублей. Общая площадь сооружения 970 кв. м.
В Правдинске ранее также был реконструирован городской стадион. Сооружение оснастили мачтами освещения, зрительскими трибунами, обустроили техническое помещение для раздевалок команд и ограждение по периметру территории.
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