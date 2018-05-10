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Образование

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Подмосковье

  •  © 360tv.ru

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в рамках реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Реутов. В трёхэтажном здании площадью 1295 кв. метров подмосковные школьники, в рамках дополнительного образования, смогут реализовать свои самые смелые проекты по направлениям технического творчества: космонавтика, биология, IT, робототехника, VR, AR, энергетика и hi-tech. Ежедневно технопарк смогут посещать более 630 детей от 5 до 18 лет.

На реализацию проекта было выделено более 44 млн рублей областного бюджета.

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http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=932316

Московская область, технопарк, образование
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    • Комментарий удален
      • Human RS Human RS
        10.05.1816:24:21

        Разумно. Вчерашняя публикация отредактирована — этот материал убран.

        Отредактировано: Human RS~16:25 10.05.18
        #1034387
  • alex4spb alex4spb
    10.05.1814:46:03

    космоквантум, биоквантум, IT-квантум, робоквантум, VR, AR, энерджиквантум и hi-tech
    вот какими модными словами умеют оперировать «журнализды»!

    а ведь речь идёт о банальном кружке «Юный техник» при доме пионеров.

    #1034376
  • Нет аватара Сергей К.
    10.05.1817:33:32

    Просто молодцы!

       

    #1034402
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