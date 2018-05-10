Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Подмосковье
Детский технопарк «Изобретариум» открылся в рамках реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Реутов. В трёхэтажном здании площадью 1295 кв. метров подмосковные школьники, в рамках дополнительного образования, смогут реализовать свои самые смелые проекты по направлениям технического творчества: космонавтика, биология, IT, робототехника, VR, AR, энергетика и hi-tech. Ежедневно технопарк смогут посещать более 630 детей от 5 до 18 лет.
На реализацию проекта было выделено более 44 млн рублей областного бюджета.
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