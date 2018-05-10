Новый кран-погрузчик GIRAFFE готов к работе

В конце 2018 года апреля успешно прошел заводские испытания обновленный портальный кран TDKP-12,5.440 с вылетом стрелы 45 метров. Кран-погрузчик уже давно завоевал популярность у эксплуатирующих организаций за свою надежность и безопасность. Команда GIRAFFE, стараясь учесть все пожелания пользователей кранов, создала модификацию модели крана TDKP-12,5.440 с 45 метровым вылетом стрелы. Раньше максимальный вылет серийного крана TDKP-12,5.440 составлял 35 метров.

Новый кран TDKP-12,5.440 - это сочетание самых передовых разработок краностроительной отрасли, обеспечивающих максимально комфортное использование и безопасность, и максимальное удовлетворение потребностей заказчика:

Наличие системы видеонаблюдения; Лакокрасочное покрытие климатического исполнения «ТВ» (тропики влажные) максимальное устойчивое к морскому воздуху; Стояночный обогрев. Стояночный обогрев — это обогрев кабины, шкафов управления и электродвигателей при отсутствии машиниста на кране и отключенной от питания кабины, что очень удобно при перерывах в работе крана на несколько часов. Обогрев кабины, шкафов управления и электродвигателей запускается по таймеру в заданный период времени перед началом работы крана; Климат-контроль (предустановка заданной температуры в кабине машиниста); Координатная защита, которая предназначена для предотвращения столкновения крана с препятствием в стеснённых условиях работы.

Кран смонтирован, испытан и готовится отгрузке. Уже в июне кран будет готов к работе на территории Покупателя. Одна из крупнейших металлосервисных компаний Дальнего Востока с нетерпением ждет появления на логистическом полигоне нового крана, который упростит и ускорит процессы погрузки.