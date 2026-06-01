Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , завод «Алтайлесмаш» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил обновленную спецмашину «четыре в одном» на шестикатковом гусеничном шасси. Конструкция проектировалась для эксплуатации в суровых климатических условиях: от тундры до лесотундры.

Впереди у модели — бульдозерный отвал, сзади — вместительная платформа, а над кабиной возвышается крано-манипуляторная установка КМУ-150 производства Галичского автокранового завода, с которым давно сотрудничает «Алтайлесмаш». Грузоподъемность КМУ-150 — до 7 тонн. Двигатель — ЯМЗ-238 мощностью 180 лошадиных сил. Представленная на показе машина оснащена механической трансмиссией, но возможна установка гидростатической трансмиссии под конкретные требования заказчика.

«Это и бульдозер, и кран, и буровая установка, и грузовик, — объясняют на заводе. — В зависимости от задачи на машину вместо крана можно установить разное оборудование: хоть грейферные захваты, хоть лесозаготовительные модули».

Технологическое оборудование машины можно использовать и как лебедку, и для бурения — специально для подготовки ямы под установку столба ЛЭП. Вес одной единицы этой спецтехники — 22 тонны, при этом удельное давление на грунт — всего около 0,4 кг на квадратный сантиметр.