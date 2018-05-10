Строительство завода каркасов кабин на КАМАЗе

Репортаж о строительстве завода. Май 2018 г. (+16 фото)

Автор Игорь Ягубков

Пока западные политики говорят всякие гадости про Россию, правильный бизнес активно в неё инвестирует. И ведь понимают, если уйдут из нашей страны, вернуться обратно будет очень непросто. Причём за примерами далеко ходить не надо, возьмём хотя бы уже родной наш КАМАЗ. Так там, в Набережных Челнах, в большой любви и полном взаимопонимании строится новый завод в партнерстве с Daimler. Он будет производить каркасы кабин SFTP для грузовиков Mercedes-Benz и новых моделей КАМАЗа. Между прочим, это один из самых крупных промышленных объектов, который наш автогигант возводит с нуля за последние двадцать лет. Кстати, уже в следующем году он заработает на полную катушку. Общий объем инвестиций в этот проект составит порядка 15 миллиардов рублей.

Строительство завода каркасов кабин SFTP (Strategic Future Truck Project) началось 10 марта 2016 года. Партнёры сразу разделили ответственность. «КАМАЗ» полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «ДК РУС» совместно с Daimler AG — за организацию производства. Согласно проекту, здесь будет создано производство полного цикла, включая сварку и окраску. Мощность завода составит 57 тысяч каркасов кабин в год. На первом этапе планируется выпуск семи различных модификаций. Каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер «КАМАЗа», так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

2.

Новый завод будет состоять из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь предприятия составит 67,92 тысяч квадратных метров. Высота цехов логистики и сварки по проекту достигает 15,92 метра, цеха окраски — 23,91 метра.

3.

и т. д.

Всем конкурентам на зависть, даю инфу по заводу в разрезе: Цех сварки общая площадь — 28647,4 кв.м., в том числе административно-бытовая вставка — 2029,4 кв.м. Цех окраски общая площадь — 22155,2 кв.м., в том числе административно-бытовая вставка — 960,6 кв. м и перемещение кабин в цех сборки — 1091,1 кв.м. Цех логистики общая площадь — 8716,3 кв.м., в том числе административно-бытовая вставка — 2676,3 кв.м. Энергетический центр -2 626 кв.м. Плюс другие вспомогательные объекты типа рампы, КПП

4.

5.По разным подсчётам потребовалось, как минимум 150 фур, чтобы привезти сюда сварочное оборудование фирмы Comau и порядка 400 фур с окрасочным оборудованием фирмы Dürr. И это ведь только малость того, что нужно, чтобы завод заработал.

6.

7.8. Важно отметить, что здесь будет создано около 550 новых рабочих мест, и это ещё не считая роботов, которых тут просто немерено :). Работать тут будут в три смены при 5-ти дневной рабочей неделе.9. А тем временем мы поднялись на второй этаж.10.11.12.Что касается технологического процесса, то сваренные каркасы кабин по конвейеру сразу будут поворачивать на линию катафореза и окраски, а после сушки. Далее они поднимутся на второй этаж, откуда уже каркасы попадут в зону логистики и будут далее отгружены на автомобильный завод.

13.