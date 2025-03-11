КамАЗ начал серийное производство нового тягача

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На заводе КамАЗ освоено производство ещё одной модели нового поколения грузовых автомобилей. С конвейера сошёл первый полноприводный седельный тягач КамАЗ-65954.

Как сообщает пресс-служба компании, первые опытные образцы тягача были собраны еще в феврале прошлого года. А в начале марта 2025 года, после проведения полного комплекса испытаний и получения ОТТС, первый автомобиль с индексом 65954 был изготовлен уже непосредственно на главном сборочном конвейере завода.

Седельный тягач относится к семейству полноприводных грузовиков нового поколения К5 и разработан для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 100 тонн.

Автомобиль оборудован кабиной шириной 2300 мм с одним спальным местом и силовой установкой КамАЗ Р6 мощностью 560 л.с., которая работает в паре с механической коробка передач. Грузовик отличается высокой степенью проходимости благодаря колёсной формуле 6×6.

В штатной комплектации нового «КамАЗ-65954» также предусмотрены система автоматической подкачки шин с управлением через экран бортовой информационной системы и полный привод, в котором все три моста — ведущие, с конической центральной передачей и планетарными колесными редукторами.

В планах компании до конца года изготовить 40 машин данной модели.

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