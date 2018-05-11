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Фотофакты

Большая «ямка» для строительства Большой кольцевой линии метро

  •  © Фото автора (A_SEVER)

В Центральном административном округе Москвы, рядом с пересечением эстакады Третьего транспортного кольца и железнодорожных линий Ленинградского и Ярославского направлений идёт строительство большого котлована диаметром 30 метров и глубиной 45 метров. В котловане будет находится монтажно-демонтажная камера для тоннелепроходческих механизированных комплексов, с помощью которых будут построены тоннели метро между станциями «Ржевская» и «Стромынка» (северо-восточный участок Большой кольцевой линии).

После завершения строительства глубина этой «ямки» будет равна высоте 15-ти этажного дома!

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

Фото автора и andrey72 с сайта nashtransport.ru

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара Иван Кутузов
    11.05.1814:56:37

    Потом засыпят?

    Или как-то можно использовать, например, чего-то подземное там разместить?

    Отредактировано: Иван Кутузов~14:56 11.05.18
    #1034622
    • Нет аватара Dance
      11.05.1815:45:28

      Да, интересная идея! Разместить там ресторан со стеклянными полами, чтобы видеть проезжающие электрички!

      #1034632
    • A_SEVER A_SEVER
      11.05.1815:56:11

      Потом засыпят?
      Возможно сделают вентиляционную шахту, засыпав большую часть котлована.

      #1034636
    • Нет аватара Strompok
      11.05.1817:51:53

      Нельзя рестораны, объект стратегический, тем более, глубокого залегания.

      Мы там ховаться будем от ЯО. Береженого Бог бережет.

      #1034669
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