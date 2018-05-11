Большая «ямка» для строительства Большой кольцевой линии метро

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В Центральном административном округе Москвы, рядом с пересечением эстакады Третьего транспортного кольца и железнодорожных линий Ленинградского и Ярославского направлений идёт строительство большого котлована диаметром 30 метров и глубиной 45 метров. В котловане будет находится монтажно-демонтажная камера для тоннелепроходческих механизированных комплексов, с помощью которых будут построены тоннели метро между станциями «Ржевская» и «Стромынка» (северо-восточный участок Большой кольцевой линии).

После завершения строительства глубина этой «ямки» будет равна высоте 15-ти этажного дома!





© Фото с сайта nashtransport.ru

Фото автора и andrey72 с сайта nashtransport.ru