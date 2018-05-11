Первый яблоневый сад промышленного масштаба высадили в Шарангском районе Нижегородской области

Первый яблоневый сад промышленного масштаба площадью высадили в Шарангском районе Нижегородской области.

В селе Большое Устинское состоялся первый этап закладки яблоневого сада площадью 6 га.

За счёт средств областного и федерального бюджетов предоставляются меры государственной поддержки на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Так, на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, ягодных питомников направляется 71 т.р. на 1 га; на закладку плодовых питомников — 263 т.р. на 1 га; на закладку садов интенсивного типа — 307 т.р. на 1 га; на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками — 28 т.р. на 1 га.http://sharanga52.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0/