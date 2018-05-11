Новолипецкий металлургический комбинат начал программу обновления локомотивного парка

Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, начал программу обновления локомотивного парка, в рамках которой уже поступило 3 новых тепловоза ТЭМ9, которые ранее не эксплуатировались на площадке комбината. Они полностью заменят устаревшие тепловозы серии ТЭМ1.

Локомотивы ТЭМ9, производимые АО «Людиновский тепловозостроительный завод», более маневренные, что делает их универсальными для использования на всей территории предприятия. Средний расход топлива у новых тепловозов на треть ниже, чем у выводимых из эксплуатации. Они имеют увеличенный общий срок службы и более длительный межремонтный интервал по техобслуживанию. Конструкция ТЭМ9 предотвращает попадание смазки на железнодорожные пути и грунт, что делает их эксплуатацию более экологичной, сообщили в пресс-службе комбината.

В течение ближайших пяти лет железнодорожный парк НЛМК пополнится 27 новыми тепловозами, десять из которых поступят уже в этом году. Таким образом, к 2022 году парк тепловозов НЛМК обновится на 22%. В настоящее время на комбинате эксплуатируют 120 тепловозов.