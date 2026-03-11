Стойленский ГОК начал сам делать ковши для экскаваторов

© sgok.nlmk.com

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) восстановил собственную ремонтную базу и возобновил производство ковшей для карьерных экскаваторов. Раньше это отдавали на сторону, теперь делают сами.

В цехе по ремонту горного оборудования организовали полный цикл: от ремонта лопат и футеровки до изготовления новых ковшей и металлоконструкций. Это даёт комбинату гибкость по срокам и форматам ремонта, плюс возвращает внутренние компетенции — конструкторские, сварочные, инженерные, рассказали на предприятии.

В планах на этот год — сделать 10 ковшей объёмом 10 и 12 кубометров. Это примерно четверть от того, что комбинату нужно за год.

Источник: sgok.nlmk.com

