НЛМК освоил новую марку под штамповку и эмалирование
Компания начала производство холоднокатаного проката марки DC04ED. Новый продукт применим как для штамповки товаров народного потребления, так и для производства эмалированной бытовой техники, сантехники и посуды.
НЛМК производит прокат марки DC04ED на основе IF-сталей (Interstitial Free steel). Это «пластичный» прокат, оптимальный для штамповки металлической основы сложной формы. Характеристики марки DC04ED также обеспечивают стабильно высокое качество готовых эмалированных изделий. Нужного эффекта компания добивается благодаря специальному химическому составу стали, получаемому в процессе плавки металла.
