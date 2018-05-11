В Салехарде заложили капсулу в основание моста через реку Обь

Состоялась закладка символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь, который станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода (СШХ).

Реализация проекта СШХ позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.

В плане строительство как новых участков железнодорожных путей, так и усиление уже существующих. Строительство новых объектов планируется с привлечением средств частных инвесторов и господдержки на основе механизма концессии. В рамках концессионного соглашения будет построена железнодорожная часть мостового перехода через р. Обь с подходами, участок Салехард — Надым (Хорей), а также достроена железнодорожнаяю часть мостового перехода через р. Надым.

Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 113 млрд рублей.

Помимо строительства Северного широтного хода для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от ст. Коноша до ст. Обская протяженностью 1 667 км, а также реконструкция железной дороги ПАО «Газпром» ст. Надым — ст. Пангоды.

Общая стоимость проекта более 236 млрд рублей.

Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. Создание магистрали, как отмечают в Минтрансе, поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Строительство Северного широтного хода запланировано на 2018-2022 годы. Прогнозируемый объем перевозок по железной дороге — 23,9 миллиона тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

Мост через Обь не только соединит города и посёлки Ямала со всей Россией. Грандиозный переход в составе новой магистрали откроет для многих регионов и миллионов россиян окно в Азию и Европу.