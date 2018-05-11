Строительство терминала для круизных судов в Калининградской области
В городе Пионерский (Калининградская область) идёт строительство международного морского терминала для паромов и круизных судов. Строительство терминала началось в феврале этого года.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sVAcRUoVN50
Фото с сайта bolwerk.ru
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