Добавить статью
Фотофакты

Строительство терминала для круизных судов в Калининградской области

  •  © Фото из открытых источников

В городе Пионерский (Калининградская область) идёт строительство международного морского терминала для паромов и круизных судов. Строительство терминала началось в феврале этого года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sVAcRUoVN50

Фото с сайта bolwerk.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Калининградская область, Пионерский, причал, круизы
  • vladkrav vladkrav
    11.05.1822:33:17

    Везде такие стройки полным ходом идут…очень впечатляет! Если так задуматься,страна нагоняет упущенное время, когда средств на это не было!

    #1034749
    • A_SEVER A_SEVER
      11.05.1822:37:31

      страна нагоняет упущенное время, когда средств на это не было!
      Вы правы!

      Причём многие инфраструктурные проекты ждали начала реализации несколько десятилетий.

      #1034750
    • Mark Li
      11.05.1822:46:32

      Проблема только в том, что эти деньги опять могут закончится если вплотную не заниматься экономикой

      #1034752
      • A_SEVER A_SEVER
        11.05.1822:51:35

        деньги опять могут закончится если вплотную не заниматься экономикой
        Развитие транспортной инфраструктуры как раз позволяет увеличить количество денег.

        #1034755
      • Иван Кротов Иван Кротов
        11.05.1823:05:03

        Проблема не в бумажках, а в способности или не способности реализовать задачу. Деньги фактически это для населения. Для крупных суверенных стран (которых не много) вопрос самих денег вторичен, первично постановка задачи, метод реализации, рентабельность, сроки. Например тот же ядерный проект в СССР. Ему было необходимо обладать ядерной бомбой, а затем был ракетный проект. В рамках эти проектов развивалось все начиная от энергетики и заканчиваю самолетостроением чтобы запчасти для ракет возить между заводами. Если Россия строит порты значит надо понимать для чего мы их строим и какие суда там будут стоять.

        #1034759
        • A_SEVER A_SEVER
          12.05.1800:43:54

          надо понимать для чего мы их строим и какие суда там будут стоять
          Планируется создание на Балтике российской круизной компании, которая кроме привычных европейских портов будет выполнять рейсы в Пионерский.

          #1034774
  • A_SEVER A_SEVER
    12.05.1801:10:13

    Внимание! Пост дополнен видео!

    #1034781
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,