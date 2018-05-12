Строительство моста через Волгу в Дубне
Строительство 4-х полосного автомобильного моста через Волгу в Дубне (Московская область).
Кадр из видео
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