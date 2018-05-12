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Фотофакты

Строительство моста через Волгу в Дубне

  •  © Фото из открытых источников

Строительство 4-х полосного автомобильного моста через Волгу в Дубне (Московская область).

Кадр из видео

Ранее на эту тему: 07.04.2018, 15.10.2017

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Дубна, Московская область, мост, Волга
  • Нет аватара termometrix
    12.05.1800:53:42

    Длина моста составит 1940 метров. Мост через Волгу в Дубне откроют для движения транспорта в начале 2019 года. О

    #1034776
    • A_SEVER A_SEVER
      12.05.1801:18:57

      Мост через Волгу в Дубне откроют для движения транспорта в начале 2019 года.
      А может и в конце 2018 года!    

      #1034783
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      12.05.1808:53:15

      Мост стратегический и нужный уже 100 лет. Савеловская железная дорога станет резко дороже. Хотя мост только автомобильный? Но все равно даст развитие оч. большой территории старинной исконной России. Кто ездил поездом из Кимр в Питер, поймет. Но не маловата ли высота? Не ограничит ли судоходство в тех замечательных местах?

      #1034811
      • A_SEVER A_SEVER
        12.05.1809:05:21

        мост только автомобильный?
        Да.
        Не ограничит ли судоходство в тех замечательных местах?
        Четырёхпалубные круизные теплоходы под мостом пройдут.    

        #1034812
      • A_SEVER A_SEVER
        12.05.1809:25:57

        Мост стратегический и нужный уже 100 лет.
        Ещё в 30-х годах прошлого века была построена дорога через плотину Иваньковской ГЭС.

        А город Дубна появился только в 1956 году.    

        #1034813
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