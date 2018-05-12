Взрывозащищенные электродвигатели серии ВАО от Русэлпром на экспорт
На Русэлпром-СЭЗ изготовили и отгрузили два взрывозащищенных электродвигателя серии ВАО для чешского производителя насосного оборудования — компании «Renetra».
Мощность одного ЭД — 200 кВт;Напряжение — 6000 В;Частота вращения — 3000 об/мин.
Двигатель укомплектован датчиками мониторинга состояния.
Насосы будут работать в Белоруссии на Мозырьском НП.
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- Великоросс
- 12.05.201801:05
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12.05.1808:38:05