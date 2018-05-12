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Взрывозащищенные электродвигатели серии ВАО от Русэлпром на экспорт

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На Русэлпром-СЭЗ изготовили и отгрузили два взрывозащищенных электродвигателя серии ВАО для чешского производителя насосного оборудования — компании «Renetra».

Мощность одного ЭД — 200 кВт;Напряжение — 6000 В;Частота вращения — 3000 об/мин.

Двигатель укомплектован датчиками мониторинга состояния.

Насосы будут работать в Белоруссии на Мозырьском НП.

  •  © pp.userapi.com
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Русэлпром, двигатели
  • Михаил Зубков Михаил Зубков
    12.05.1808:38:05

    Замечательно. Хорошо бы дать обзор всей линейки производимых в России электродвигателей. Если российским производителям удалось занять эту нишу на мировом рынке, это стало бы воистину прорывом!

    #1034810
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