В Мордовии открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска»
Дорога протяженностью более 16 километров представляет собой современную автомагистраль II технической категории с находящимися на ней двумя транспортными развязками в разных уровнях типа «Клеверный лист», 6 мостами и 4 путепроводами. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров.
Общая стоимость работ по проекту составила около 6 млрд рублей.
При строительстве дороги применялись самые современные технологии дорожного строительства и материалы. Было выполнено усиление основания земляного полотна геосинтетическими материалами, армирование слоев асфальтобетонного покрытия геосетками, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием полимерно-битумного вяжущего. При этом покрытие обладает повышенной стойкостью к истиранию и выкрашиванию.
Во время Чемпионата мира по футболу — 2018 «Восточный обход Саранска» станет важным объектом инфраструктуры: по этой трассе поедут болельщики из аэропорта и с железнодорожного вокзала в Рузаевке.
12.05.1817:27:16