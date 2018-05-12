В Мордовии открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска»

12 мая в Саранске открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска», новая дорога позволит разгрузить столицу Мордовии от транзитного транспорта и освободит городские дороги от большегрузов.

Дорога протяженностью более 16 километров представляет собой современную автомагистраль II технической категории с находящимися на ней двумя транспортными развязками в разных уровнях типа «Клеверный лист», 6 мостами и 4 путепроводами. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров.

Общая стоимость работ по проекту составила около 6 млрд рублей.

Путепровод соединил между собой трассы федерального значения — подъезд к городу Саранску от автодороги М-5 «Урал», 1Р 158 «Нижний Новгород — Саратов», 1Р 178 «Саранск — Сурское — Ульяновск», а также автодороги регионального значения «Саранск — Большие Березники — Дубенки», «Саранск — Кочкурово — граница Пензенской области», «Саранск-Рузаевка». Это самый масштабный транспортный объект в Саранске. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада, который проходит над железной дорогой и рекой Инсар.

При строительстве дороги применялись самые современные технологии дорожного строительства и материалы. Было выполнено усиление основания земляного полотна геосинтетическими материалами, армирование слоев асфальтобетонного покрытия геосетками, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием полимерно-битумного вяжущего. При этом покрытие обладает повышенной стойкостью к истиранию и выкрашиванию.

Во время Чемпионата мира по футболу — 2018 «Восточный обход Саранска» станет важным объектом инфраструктуры: по этой трассе поедут болельщики из аэропорта и с железнодорожного вокзала в Рузаевке.