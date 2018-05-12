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Транспорт и логистика

В Саранске и Рузаевке модернизированы вокзальные комплексы

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12 мая в республике Мордовия введены в эксплуатацию пешеходные мосты на станциях Саранск и Рузаевка. Их возведение — важный этап глобальной модернизации вокзальных комплексов, осуществляемой в рамках подготовки к ЧМ-2018. Особое внимание при строительстве уделялось обеспечению комфортности и безопасности пассажиров, удобству инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Лестница и весь переход через железнодорожные пути закрыты прозрачным куполом, защищающим людей в непогоду. Дополнительно установлены лифты для подъёма на мост. Для доступа к пассажирским платформам установлен наклонный спуск. Лифты и пандусы имеют специальные ограждения.

Модернизация вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке проводилась с 2016 года. Обновлено внутреннее пространство вокзалов, изменилось техническое оснащение: установлены современные системы охраны, пожаротушения, отопления, вентиляции. Заменено покрытие на пассажирских платформах, уложена тактильная плитка. Для маломобильных граждан открыты адаптированные кассовые и справочно-информационные окна, оборудованы специальные комнаты отдыха. Новые электронные табло на вокзале работают в автоматическом режиме. Голосовые объявления для пассажиров звучат не только по-русски, но и на английском языке.

На вокзалах работает бесплатный Wi-Fi, установлены терминалы для зарядки мобильных устройств и действует система электронной навигации через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Также для обеспечения безопасности на вокзалах Саранска и Рузаевки установлено более 180 камер видеонаблюдения.

  •  © izvmor.ru

 http://www.e-mordovia.ru/...l-i-o-ministra-transport/ 

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https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/vvedeny-v-ekspluatatsiyu-peshekhodnye-mosty-na-stantsiyakh-saransk-i-ruzaevka-/

Мордовия, вокзалы
  • Великоросс Великоросс
    12.05.1817:37:49

    •  © e-mordovia.ru

    •  © izvmor.ru

    •  © e-mordovia.ru

    Отредактировано: Великоросс~17:40 12.05.18
    #1034994
    • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
      12.05.1820:10:29

      Можно только представить, как с чемоданами взбираться по таким ступенькам!   

      #1035039
      • A_SEVER A_SEVER
        12.05.1820:33:56

        как с чемоданами взбираться по таким ступенькам

        В Саранске низкие платформы и мало поездов, поэтому напрямую через 2 пути будет быстрее и проще. Хотя для фотографа такой мост будет удобен (пока стёкла чистые).

        #1035044
      • Евгений Тонюшкин
        12.05.1820:41:53

        Это же РЖД) Про эти переходы НАД ПУТЯМИ, только ленивый уже не высказался. Есть еще один просто АРХИВАЖНЫЙ момент, это поезда под низкие платформы коих в России большинство. Но подвижного состава нет (кроме РА 2 что ли). Я тут поднял, как-то этот вопрос, меня чуть живьем не съели. Мне кажется просто руководители РЖД самолетами летают,дешевле, быстрее, комфортней. А то с Ласточки в Иваново захочешь сойти, и башкой вниз нырь.

        Отредактировано: Евгений Тонюшкин~20:45 12.05.18
        #1035046
      • Роман Белоусов
        12.05.1820:43:46

        С чемоданом на лифте

        #1035048
  • Нет аватара Сергей К.
    12.05.1820:50:55

    Какой архитектор разрешил сооружение этих труб? Как они позорно смотрятся на фоне очень красивого здания самого вокзала! По-честному, нужно было строить подземные переходы. Но они стоили бы конечно же дороже.

    #1035049
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