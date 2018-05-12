В Саранске и Рузаевке модернизированы вокзальные комплексы

12 мая в республике Мордовия введены в эксплуатацию пешеходные мосты на станциях Саранск и Рузаевка. Их возведение — важный этап глобальной модернизации вокзальных комплексов, осуществляемой в рамках подготовки к ЧМ-2018. Особое внимание при строительстве уделялось обеспечению комфортности и безопасности пассажиров, удобству инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Лестница и весь переход через железнодорожные пути закрыты прозрачным куполом, защищающим людей в непогоду. Дополнительно установлены лифты для подъёма на мост. Для доступа к пассажирским платформам установлен наклонный спуск. Лифты и пандусы имеют специальные ограждения.

Модернизация вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке проводилась с 2016 года. Обновлено внутреннее пространство вокзалов, изменилось техническое оснащение: установлены современные системы охраны, пожаротушения, отопления, вентиляции. Заменено покрытие на пассажирских платформах, уложена тактильная плитка. Для маломобильных граждан открыты адаптированные кассовые и справочно-информационные окна, оборудованы специальные комнаты отдыха. Новые электронные табло на вокзале работают в автоматическом режиме. Голосовые объявления для пассажиров звучат не только по-русски, но и на английском языке.

На вокзалах работает бесплатный Wi-Fi, установлены терминалы для зарядки мобильных устройств и действует система электронной навигации через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Также для обеспечения безопасности на вокзалах Саранска и Рузаевки установлено более 180 камер видеонаблюдения.

http://www.e-mordovia.ru/...l-i-o-ministra-transport/