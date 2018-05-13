Эсминец «Беспокойный» пришёл в Кронштадт





© Фото Алексея Акентьева

Сегодня завершилась буксировка эсминца «Беспокойный» из Калининграда в Кронштадт.

Эсминец «Беспокойный» был построен в 1991 году в Санкт-Петербурге на ССЗ «Северная верфь», став 15-м эсминцем проекта 956 «Сарыч». В течение 25 лет «Беспокойный» находился в составе Балтийского флота, неоднократно участвовал в международных учениях и зарубежных визитах.

В 2003 году эсминец принял участие в 1-м Международном военно-морском салоне МВМС-2003.

В сентябре 2016 года прибыл на ПСЗ «Янтарь» для конвертации и превращения в корабль-музей.





© Фото Алексея Акентьева

Эсминец «Беспокойный» станет экспонатом морского филиала парка «Патриот» в Кронштадте (вместе с ракетным катером Р-47 проекта 12411 и ДЭПЛ Б-227 «Выборг» проекта 877).

Фото Алексея Акентьева