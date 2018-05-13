Эсминец «Беспокойный» пришёл в Кронштадт
Сегодня завершилась буксировка эсминца «Беспокойный» из Калининграда в Кронштадт.
Эсминец «Беспокойный» был построен в 1991 году в Санкт-Петербурге на ССЗ «Северная верфь», став 15-м эсминцем проекта 956 «Сарыч». В течение 25 лет «Беспокойный» находился в составе Балтийского флота, неоднократно участвовал в международных учениях и зарубежных визитах.
В 2003 году эсминец принял участие в 1-м Международном военно-морском салоне МВМС-2003.
В сентябре 2016 года прибыл на ПСЗ «Янтарь» для конвертации и превращения в корабль-музей.
Эсминец «Беспокойный» станет экспонатом морского филиала парка «Патриот» в Кронштадте (вместе с ракетным катером Р-47 проекта 12411 и ДЭПЛ Б-227 «Выборг» проекта 877).
Фото Алексея Акентьева
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
13.05.1818:15:26
13.05.1819:01:59 Совокупность нескольких факторов.
13.05.1822:49:47
13.05.1822:57:50
13.05.1818:52:20
13.05.1819:00:44 СС «Карпаты» тоже в ремонте было, а БПК «Очаков» проходил модернизацию…
13.05.1819:03:59
13.05.1819:17:57 Вероятно Б-586 «Кронштадт», плюс в ближайшие годы на Балтике будут ДЭПЛ для ТОФ.
13.05.1822:25:24
13.05.1822:41:13
13.05.1822:37:40