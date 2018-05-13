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Фотофакты

Эсминец «Беспокойный» пришёл в Кронштадт

  •  © Фото Алексея Акентьева

Сегодня завершилась буксировка эсминца «Беспокойный» из Калининграда в Кронштадт.

Эсминец «Беспокойный» был построен в 1991 году в Санкт-Петербурге на ССЗ «Северная верфь», став 15-м эсминцем проекта 956 «Сарыч». В течение 25 лет «Беспокойный» находился в составе Балтийского флота, неоднократно участвовал в международных учениях и зарубежных визитах.

В 2003 году эсминец принял участие в 1-м Международном военно-морском салоне МВМС-2003.

В сентябре 2016 года прибыл на ПСЗ «Янтарь» для конвертации и превращения в корабль-музей.

  •  © Фото Алексея Акентьева

Эсминец «Беспокойный» станет экспонатом морского филиала парка «Патриот» в Кронштадте (вместе с ракетным катером Р-47 проекта 12411 и ДЭПЛ Б-227 «Выборг» проекта 877).

Фото Алексея Акентьева

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ВМФ, Кронштадт, эсминец
  • Нет аватара kostya251189
    13.05.1818:15:26

    У меня лично окромя матов и гневных слов больше ничего нет! Угробили всю серию 956-ых! Вот я теперь задаюсь вопросом, кто виноват? Конструкторы которые создали такую КТУ? или эксплуататоры, которые так эксплуатировали корабли?

    Ведь им, (эсминцам «Сарыч») равных не было в бою, если даже, они израсходовали свои ракеты, они могли на ближнем расстоянии просто вынести оппонентов за счет своей АУ!

    Они могли еще долго служить, но кто теперь виноват — не найдем!

    #1035255
    • A_SEVER A_SEVER
      13.05.1819:01:59

      кто виноват?
      Совокупность нескольких факторов.

      #1035271
    • Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
      13.05.1822:49:47

      Со слов тех, кто служил на 956-х, ахиллесовой пятой проекта были котлы. именно ими «проект убили». конструкторы

      Отредактировано: Vladimir Glazunov~22:51 13.05.18
      #1035339
      • Вова-Н Вова-Н
        13.05.1822:57:50

        А конструкторы в свою очередь ругают моряков. А походу просто сложной техника оказалась для военных. Время такое было, что много кораблей было потеряно из-за отвратительного содержания. Развал страны он ведь через людей проходил, сам как раз в это время служил и так сказать весь этот бардак по полной прочуствовал.

        ПыСы

        Был как-то в гостях у друга на ЭМ Расторопный.

        Отредактировано: Вова-Н~22:58 13.05.18
        #1035341
  • Human RS Human RS
    13.05.1818:52:20

    А Выборг точно списали, она же в ремонте была?

    #1035267
    • A_SEVER A_SEVER
      13.05.1819:00:44

      А Выборг точно списали, она же в ремонте была?
      СС «Карпаты» тоже в ремонте было, а БПК «Очаков» проходил модернизацию…
      По информации журнала «Морской Сборник» (2/2018) в 2018 году по решению ГК ВМФ запланирована постановка ПЛ «Выборг» на вечную стоянку в парке «Патриот» в Кронштадте.

      #1035269
      • Human RS Human RS
        13.05.1819:03:59

        Списание конечно было ожидаемым, но какая планируется замена?

        #1035272
        • A_SEVER A_SEVER
          13.05.1819:17:57

          какая планируется замена?
          Вероятно Б-586 «Кронштадт», плюс в ближайшие годы на Балтике будут ДЭПЛ для ТОФ.

          #1035281
          • cheshskiy36 cheshskiy36
            13.05.1822:25:24

            Как так, корабль 1991 года и уже списание! По нашим меркам это молодой корабль, тем более 2 ранга, неужели не мог ещё несколько лет прослужить, пока наследники не придут?

            #1035328
            • Вова-Н Вова-Н
              13.05.1822:41:13

              Это корабль первого ранга, океанской зоны! И практически все корабли этого проекта уже превратились в металлолом. Не знаю как у китайцев с ними дела, они штук 6 таких купили в 1990-х у нас. Но им то впервую очередь нужны были технологии как по корпусу, так и по оружию. Тут самое главное это ПКР Москит (пиндосы их сильно боятся) и РЛС Фрегат.

              #1035336
  • Наталья Аникина
    13.05.1822:37:40

    Как-то непонятно, ещё сравнительно нестарый корабль. Списывают из-за проблем с ремонтом?

    #1035335
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