Составы «Москва» появились на Калужско-Рижской линии

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12 и 13 мая на Кольцевой линии Московского метрополитена проходил парад поездов в честь очередного дня рождения столичной подземки. В этом году в параде впервые принял участие состав новой модели 81-765/766/767 «Москва».

А сегодня началась эксплуатация составов «Москва» на Калужско-Рижской линии. Это уже вторая линия Московского метрополитена, на которой ходят составы новой модели — 14 апреля 2017 года составы «Москва» начали перевозить пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии.

К сегодняшнему дню ОАО «Метровагонмаш» передало Московскому метрополитену 48 составов модели 81-765/766/767 «Москва». Новые составы имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

Для удобства пассажиров в вагонах поезда установлены мониторы справочно-информационной системы с сенсорным управлением и USB-зарядки для гаджетов.

Состав «Москва» на станции «Добрынинская» Кольцевой линии. Фото Антона Гребенникова