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Транспорт и логистика

Московский метрополитен приступил к эксплуатации составов «Москва»

С сегодняшнего дня на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена началась эксплуатация составов новой модели 81-765/766/767 «Москва», изготовленных ОАО «Метровагонмаш» (Мытищи). Новые составы имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

Впервые вагоны модели 81-765/766/767 «Москва» были показаны на ВДНХ в День города в сентябре 2016 года, а в январе 2017 года первый восьмивагонный состав поступил в метро для испытаний. К сегодняшнему дню «Метровагонмаш» передал Московскому метрополитену 7 составов, а всего по двум контрактам до конца 2020 года столичная подземка должна получить 114 составов этого типа.

Фото Александра Попова и Тараса Симанива

http://www.mskagency.ru/materials/2657026

Москва, метро, Метровагонмаш, Трансмашхолдинг, электропоезд, 81-765/766/767
  • Ruslan Ruslan
    14.04.1711:59:22

    www.mos.ru/news/item/22830073/

     http://russos.livejournal.com/1379866.html 

    Отредактировано: Ruslan~12:01 14.04.17
    #902373
    • A_SEVER A_SEVER
      14.04.1712:10:38

      Количество поручней увеличено на 30%
         

      Кстати, это уже второй новый тип поездов в Московском метро с момента появления сайта «Сделано у нас»:

      Отредактировано: A_SEVER~12:15 14.04.17
      #902377
      • Ruslan Ruslan
        14.04.1712:12:39

        Главное, можно пройти от начала до конца поезда, не выходя из него.    

        #902379
      • ghjh ghjh
        14.04.1712:44:30

        А меня сквозные проходы в Метро поезде совсем не радуют.    

        В Московском метро уже есть такие составы и нормально спокойно стоять и ехать до своей станции когда поезд плотно набит пассажирами возможности никакой нет. Все время есть движняк граждан у которых шило в одном месте .причем движняк в встречных направлениях. Иногда есть опасение что от трения таких граждан друг об друга может загореться одежда. (шутка).

        Отредактировано: ghjh~12:46 14.04.17
        #902384
        • Нет аватара amtop
          14.04.1712:52:27

          Чисто субъективно, мне тоже больше нравится традиционный поезд с отдельными вагонами. И это хождение вдоль состава меня тоже не вдохновляет. Проходной двор какой-то. А если объективно — что будет в таком сквозном поезде в случае теракта? Попытались обсудить недавно в сообщении про испытания как раз этого поезда. Тема серьезная, на мой взгляд. Надеюсь, специалисты промоделировали возникновение и развитие такой ситуации на предмет падений, давки и паники по всему составу — отдельных вагонов-то уже нет. В том числе — при нахождении в таком поезде детей. И все же метрополитен, похоже, больше волнует заполняемсть поезда пассажирами.

          Отредактировано: amtop~13:04 14.04.17
          #902386
          • Человек Человек
            14.04.1712:59:55

            И что будет в случае теракта?

            #902387
            • Нет аватара amtop
              14.04.1713:08:20

              Что будет, когда люди толпой побегут по узкому проходу? Могут просто друг друга подавить. Или ошибаюсь?

              #902388
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