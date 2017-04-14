Московский метрополитен приступил к эксплуатации составов «Москва»

С сегодняшнего дня на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена началась эксплуатация составов новой модели 81-765/766/767 «Москва», изготовленных ОАО «Метровагонмаш» (Мытищи). Новые составы имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей.

Впервые вагоны модели 81-765/766/767 «Москва» были показаны на ВДНХ в День города в сентябре 2016 года, а в январе 2017 года первый восьмивагонный состав поступил в метро для испытаний. К сегодняшнему дню «Метровагонмаш» передал Московскому метрополитену 7 составов, а всего по двум контрактам до конца 2020 года столичная подземка должна получить 114 составов этого типа.

Фото Александра Попова и Тараса Симанива