Новый металлоцентр открыт в Татарстане

Первый в Поволжье сервисный металлоцентр (СМЦ) «ММК-Джошкуноз-Алабуга» запущен в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. Он стал 24-м заводом, открытым на територии ОЭЗ. Предприятие площадью 8 600 кв.м. будет производить стальные заготовки (бланки) для штамповки кузовных деталей автомобилей.

Стоимость проекта соствила около 1 млрд рублей. Прогнозируемая мощность завода — от 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год.На предприятии будут задействованы 72 сотрудника.

Сервисный металлоцентр позволит обеспечить полный производственный цикл российским автопроизводителям и локализованным на территории России иностранным автоконцернам, расположенным, в частности, в Поволжском и Уральском регионах. Потенциальным клиентами «ММК-Джошкуноз-Алабуга» являются Ford, КамАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, Nissan, АВТОВАЗ, GM-Avtovaz, УАЗ, ГАЗ и другие компании.

На заводе Ford металлопрокат будет использоваться в производстве Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Transit, Ford Fiesta и Ford EcoSport. Металлозаготовки будут доставляться в штамповочный цех, расположенный всего в 24 метрах от СМЦ, по крытой галерее, что позволяет избежать рисков, связанных с длительным хранением и транспортировкой раскроенного металла.

С учётом характеристик производимого ММК листа на предприятии в «Алабуге» был запущен специальный стан. Для раскроя металла используется автоматическая линия рубки Schuler. Мощность завода составит 60 тысяч тонн стальных бланков и листов в год. В перспективе мощьности металлоцентра планируется довести до 150 тысяч тонн.

Высококачественные стальные заготовки-бланки представляют собой готовую заготовку с технологическими отверстиями и изгибами, необходимыми для штамповки деталей кузова автомобилей. Технологические характеристики индивидуальны по каждому продукту и соответствуют внутренним стандартам автозаводов.

Движущим фактором к созданию нового предприятия стали логистическое преимущество (ближайшие сервисные центры по производству бланков находятся в Калуге и Санкт-Петербурге).

Металлоцентр — совместный проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и действующего резидента ОЭЗ «Алабуга» турецкой компании «Джошкуноз» (Сoskunoz), которая и производит кузовные детали. Согласно договоренностям, инвесторы вложили в новое предприятие порядка 350 миллионов рублей, ОЭЗ «Алабуга» — 670 миллионов рублей (построила помещения для нового предприятия).

ОЭЗ «Алабуга» создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России — на ее долю приходится 61% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в «Алабуге» зарегистрированы 56 компаний-резидентов. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.