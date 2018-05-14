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Фотофакты

Строительство ЦКАД: третий пусковой комплекс, май 2018

  • ЦКАД: Мост через пойму канала имени Москвы.
  • ЦКАД: Мост через пойму канала имени Москвы.
  •  © mikhail.krivyy.com

ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) — строящийся дублёр «Малого бетонного кольца» (автодороги A107). Строительство ЦКАД разделили на пять пусковых комплексов, на трёх из которых сейчас ведутся строительные работы. Основное назначение ЦКАД — разгрузка МКАД перераспределением транзитного потока автотранспорта. Общая протяжённость ЦКАД — 525 км. Все участки ЦКАД, кроме пятого пускового комплекса и участка второго пускового комплекса, будут представлять из себя платную автомагистраль с двумя полосами в каждую сторону, отбойным ограждением по центру и расчетной скоростью движения 150 км/ч. Если более точно, то это будет дорога категории IA. Платная автомагистраль будет проходить параллельно А107 и, по большей части, в непосредственной близости от неё.

Эта публикация рассказывает о текущем состоянии третьего пускового комплекса ЦКАД, который, главным образом, обеспечит транзитный поток с М10 «Россия» и М11 «Столица» до М8 «Холмогоры» и М7 «Волга».

  •  © mikhail.krivyy.com
1. На пересечении с М7 «Волга» в районе Ногинска появилась высокая насыпь. Никаких других работ в этом месте ещё не велось.

  •  © mikhail.krivyy.com
2. На обходе Ногинска ведутся земляные работы, строится несколько мостов. Есть ощущение, что бетонные ограждения, которые установят по оси автомагистрали, завезены на объект в полном объеме. Мест их массового складирования достаточно много. На фотографии район деревни Починки.

  •  © mikhail.krivyy.com
3. Интересно выглядят сваи под опоры освещения. Надземная часть выведена в уровень с будущим отбойным ограждением.

  •  © mikhail.krivyy.com
4. Мост через пруд в районе деревни Соколово под Ногинском. Тут уже видны практически готовые переходные плиты, а вот над основной плитой предстоит ещё поработать. На заднем плане путепровод на пересечении с местной дорогой.

  •  © mikhail.krivyy.com
5. Интересно, что на разных объектах проектировщики тяготеют к разным решениям. У путепроводов на третьем пусковом комплексе ЦКАД массово для укрепления насыпи используют бетонные блоки стилизованные под натуральный камень. Выглядит совсем неестественно. Интересно, чем обусловлен выбор именно такого решения?

У нас в стесненных условиях обычно строят серьезные подпорные стенки. При этом, их строительства избегают, как только появляется такая возможность. На высокоскоростных железных дорогах Анкара — Конья и Анкара — Стамбул на путепроводах массово применены именно вертикальные подпорные стенки из блоков, стилизованных под камень. Интересно, почему они всегда именно им отдают предпочтение?

  •  © mikhail.krivyy.com
6. Строительство моста через реку Черноголовка. Ведутся работы по забивке свай и обустройству ростверка. Остальные опоры в большей степени готовности, но до монтажа балок пролётных строений тут ещё далеко.

  •  © mikhail.krivyy.com
7. Строители закрывают разрывы на пересечении с местными дорогами, чем ближе к Ногинску, тем больше участков имеют асфальтовое покрытие. Ближе к Икше асфальта пока ещё нет совсем.

  •  © mikhail.krivyy.com
8. Бетонные ограждения устанавливать сложнее своих металлических собратьев. Нужно дополнительно фрезеровать асфальт и заливать бетонное основание. Обратите внимание, что тут свай под опоры освещения ещё нет, а бетонное основание под отбойник уже делают. В разных местах разная последовательность работ.

На пересечении с Щёлковским шоссе насыпи практически выведены, некоторые опоры уже готовы, некоторые ещё строятся. Развязки с пунктом взимания платежей там, судя по всему, не будет.

  •  © mikhail.krivyy.com
9. Чуть дальше ведётся строительство моста через Пруженку. Работы по опорам почти завершены. Обычно к этому времени рядом с будущим мостом уже лежат балки пролётных строений. Но тут их нет.

  •  © mikhail.krivyy.com
10. Автомагистраль третьего пускового комплекса ЦКАД неоднократно пересекает малое кольцо А107. Во всех местах пересечение под острым углом. Это пересечение в районе деревни Макарово.

  •  © mikhail.krivyy.com
11. Впереди Дмитровское шоссе с пробкой на два часа.

  •  © mikhail.krivyy.com
12. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе Р110 «Фряновское шоссе». Примерно 708 пикет.

  •  © mikhail.krivyy.com
13. От Ногинска до Дмитровского шоссе ЦКАД примерно на 70% идёт в непосредственной близости от А107. От Дмитровского шоссе до М10 «Россия» ЦКАД идёт напрямую, в то время как А107 прерывается и требует выезда на А104 Дмитровское шоссе.

В этом районе прямо на месте будущей дороге оказалось несколько дач. Там же рядом огромный мусорный полигон «Царёво». Сейчас полигон закрыт.

  •  © mikhail.krivyy.com
14. Традиционные разрывы в местах пересечения газопроводов. Их в спешном порядке будут устранять за пару недель до открытия. Есть такая традиция у наших дорожников.

  •  © mikhail.krivyy.com
15. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе Красноармейского шоссе.

  •  © mikhail.krivyy.com
16. Путепровод без насыпи или насыпь без путепровода явление частое. Но я ещё ни разу не видел, чтобы оба этих явления так массово встречались в рамках одного объекта. Обычно, либо то либо то, а тут, и то и то сразу.

Серьезное строительство ожидается в районе пересечения с М8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе). Там из-за стесненных условий и уже существующей клеверной развязки пришлось сильно разнести пункт взимания платежей и путепроводы. В этом месте пока всё на стадии земляных и подготовительных работ. Только начали забивать сваи, в одном месте дошли до ростветрка.

ДСК «Научные сотрудники» попал прямо под автомагистраль. Есть несколько приличных домов. Прямо поверх ДСК ведётся строительство путепровода с местной дорогой. Видны сбитые оголовки свай. Чуть дальше на переезде, на 519 пикете, ведутся работу по опорам. Насыпь выведена только с одной стороны.

  •  © mikhail.krivyy.com
17. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе деревни Алёшино. Это пересечение в самой низкой степени готовности.

  •  © mikhail.krivyy.com
18. В районе поворота к РЛС «Дон-2Н», который обозначен знаком «Ольшанка», достаточно глубокая выемка. Над автомагистралью будет построен путепровод в уровень с поверхностью земли. Сейчас на нём начали забивать первые сваи.

В этих местах сложный рельеф. Горки, овраги, наверняка должны быть проблемы с грунтами. Много выемок и высоких насыпей.

  •  © mikhail.krivyy.com
19. В этом месте будущая автомагистраль уходит от А107 и направляется к мосту через А104 Дмитровское шоссе, Канал имени Москвы и Савёловское направление Московской железной дороги.

  •  © mikhail.krivyy.com
20. Это самое серьезное искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе ЦКАД. Мост пересекает две автомобильные дороги, одну железную и канал имени Москвы. Мост будет иметь сложный профиль и интересное пролётное строение над каналом.

  •  © mikhail.krivyy.com
21. Вид в обратную сторону. Надвижка ведётся с двух сторон. При этом пролётные строения центральной части моста собираются на месте. Интересно, как будут собирать и устанавливать главное пролётное строение над каналом?

  •  © mikhail.krivyy.com
22. Элементы пролётных строения складированы со стороны Плеса.

  •  © mikhail.krivyy.com
23. Общий вид на будущий мост.

  •  © mikhail.krivyy.com
24. Стапель на западном берегу канала расположен в достаточно стесненных условиях. Это может снизить скорость монтажа и надвижки. Не знаю, как определять у канала правый или левый берег, по этому пусть будет западный :)

25. Панорама в районе поймы канала имени Москвы. (Здесь была панорама. К сожалению, в ЖЖ она не вставляется.)

  •  © mikhail.krivyy.com
26. Сразу за мостом расположена огромная выемка на 1 млн кубов.

  •  © mikhail.krivyy.com
27. Выемка долгое время работала карьером, который снабжал ЦКАД песком.

Явление, когда строительные материал берется непосредственно в местах строительства финны называют «Зелеными строительными технологиями». У себя на E18 они увеличивали размеры выемок для того, чтобы щебня хватило на насыпи других участков автомагистрали. Кроме того, это позволило построить выходы с автомагистрали в горку, что позволяет экономить на торможении, а входы наоборот под горку, что позволяет экономить на разгонах. Посмотрите, как новые участки E18 идут в выемках.

  •  © mikhail.krivyy.com
28. Выемка трехъярусная, в основании появился слой щебня.

  •  © mikhail.krivyy.com
29. Дальше в сторону М10 «Россия» почти везде щебень. В этом месте автомагистраль идёт параллельно реальной бетонке. Мало кто знает, что-то, что называют «Малой бетонкой», к старой военной дороге имеет весьма опосредованное отношение, а проехать по старым бетонным участкам местами можно до сих пор.

  •  © mikhail.krivyy.com
30. Вот так камень выглядит крупным планом. Такой же камень используется и на других пусковых комплексах ЦКАД и, частично, на втором этапе М11.

  •  © mikhail.krivyy.com
31. В районе деревни Старо находится самый глубокий овраг третьего пускового комплекса.

  •  © mikhail.krivyy.com
32. Засыпать его будет несложно, так как он расположен у одного из крупнейших песчаных карьеров Подмосковья. Отсюда возят песок не только на ЦКАД, но и на М11 и другие строительные объекты столицы. А107 сильно разбита от карьера в ту сторону, в которую идут груженные самосвалы.

33. Панорама в районе карьера. На одну фотографию он не помещается. (Здесь была панорама. К сожалению она не вставляется.)

  •  © mikhail.krivyy.com
34. В нижней части оврага строят мост через реку Волгуша.

  •  © mikhail.krivyy.com
35. Сразу за оврагом расположена вторая по величине выемка третьего пускового комплекса. Вид в сторону Дмитровского шоссе.

  •  © mikhail.krivyy.com
36. Вид в сторону М10 «Россия». Удачно трактор подъехал для масштаба. После шестого этапа М11, который должны открыть через пару недель, третий пусковой комплекс ЦКАД выглядит довольно пустынно.

  •  © mikhail.krivyy.com
37. Общий вид на овраг.

  •  © mikhail.krivyy.com
38. Общий вид на овраг.

  •  © mikhail.krivyy.com
39. В районе пересечения с Рогачёвским шоссе.

  •  © mikhail.krivyy.com
40. Последний объект этого обзора — мост через реку Чернавка в районе деревни Безверхово. Он тут для сравнения с тем, что было 8 месяцев назад.

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ЦКАД
  • Нет аватара bambambigaloSM
    14.05.1820:47:09

    Бурное развитие платных дорог — неоднозначное решение правительства.

    С одной стороны, строится инфраструктура, работают люди и предприятия, но с другой стороны… всё равно залезут в карманы людей. Причём не только автолюбителей.

    В некоторых случаях ухудшится жизнь миллионов людей! М-1 с км33 по км132 планируется реконструировать в створе существующей дороги и сделать платной, а в качестве альтернативы построить-внимание-дорогу 3 категории, т. е. двухполосной со всеми вытекающими =( Причем существующая инфраструктура достанется в наследство платной магистрали, а бесплатная и так как-нибудь проживёт =(

    Видимо, опыт с М-11 у ГК Автодор дал о себе знать: при наличии более-менее нормальной дороги (М-10), на платную не так много заезжает, как хотелось. Вот и создают узкое горло   

    #1035620
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