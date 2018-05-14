Строительство ЦКАД: третий пусковой комплекс, май 2018



ЦКАД: Мост через пойму канала имени Москвы.

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ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) — строящийся дублёр «Малого бетонного кольца» (автодороги A107). Строительство ЦКАД разделили на пять пусковых комплексов, на трёх из которых сейчас ведутся строительные работы. Основное назначение ЦКАД — разгрузка МКАД перераспределением транзитного потока автотранспорта. Общая протяжённость ЦКАД — 525 км. Все участки ЦКАД, кроме пятого пускового комплекса и участка второго пускового комплекса, будут представлять из себя платную автомагистраль с двумя полосами в каждую сторону, отбойным ограждением по центру и расчетной скоростью движения 150 км/ч. Если более точно, то это будет дорога категории IA. Платная автомагистраль будет проходить параллельно А107 и, по большей части, в непосредственной близости от неё.

Эта публикация рассказывает о текущем состоянии третьего пускового комплекса ЦКАД, который, главным образом, обеспечит транзитный поток с М10 «Россия» и М11 «Столица» до М8 «Холмогоры» и М7 «Волга».

1. На пересечении с М7 «Волга» в районе Ногинска появилась высокая насыпь. Никаких других работ в этом месте ещё не велось.2. На обходе Ногинска ведутся земляные работы, строится несколько мостов. Есть ощущение, что бетонные ограждения, которые установят по оси автомагистрали, завезены на объект в полном объеме. Мест их массового складирования достаточно много. На фотографии район деревни Починки.





© mikhail.krivyy.com 3. Интересно выглядят сваи под опоры освещения. Надземная часть выведена в уровень с будущим отбойным ограждением.





© mikhail.krivyy.com 4. Мост через пруд в районе деревни Соколово под Ногинском. Тут уже видны практически готовые переходные плиты, а вот над основной плитой предстоит ещё поработать. На заднем плане путепровод на пересечении с местной дорогой.





© mikhail.krivyy.com 5. Интересно, что на разных объектах проектировщики тяготеют к разным решениям. У путепроводов на третьем пусковом комплексе ЦКАД массово для укрепления насыпи используют бетонные блоки стилизованные под натуральный камень. Выглядит совсем неестественно. Интересно, чем обусловлен выбор именно такого решения?

У нас в стесненных условиях обычно строят серьезные подпорные стенки. При этом, их строительства избегают, как только появляется такая возможность. На высокоскоростных железных дорогах Анкара — Конья и Анкара — Стамбул на путепроводах массово применены именно вертикальные подпорные стенки из блоков, стилизованных под камень. Интересно, почему они всегда именно им отдают предпочтение?





© mikhail.krivyy.com 6. Строительство моста через реку Черноголовка. Ведутся работы по забивке свай и обустройству ростверка. Остальные опоры в большей степени готовности, но до монтажа балок пролётных строений тут ещё далеко.

7. Строители закрывают разрывы на пересечении с местными дорогами, чем ближе к Ногинску, тем больше участков имеют асфальтовое покрытие. Ближе к Икше асфальта пока ещё нет совсем.





© mikhail.krivyy.com 8. Бетонные ограждения устанавливать сложнее своих металлических собратьев. Нужно дополнительно фрезеровать асфальт и заливать бетонное основание. Обратите внимание, что тут свай под опоры освещения ещё нет, а бетонное основание под отбойник уже делают. В разных местах разная последовательность работ.

На пересечении с Щёлковским шоссе насыпи практически выведены, некоторые опоры уже готовы, некоторые ещё строятся. Развязки с пунктом взимания платежей там, судя по всему, не будет.





© mikhail.krivyy.com 9. Чуть дальше ведётся строительство моста через Пруженку. Работы по опорам почти завершены. Обычно к этому времени рядом с будущим мостом уже лежат балки пролётных строений. Но тут их нет.

10. Автомагистраль третьего пускового комплекса ЦКАД неоднократно пересекает малое кольцо А107. Во всех местах пересечение под острым углом. Это пересечение в районе деревни Макарово.11. Впереди Дмитровское шоссе с пробкой на два часа.





© mikhail.krivyy.com 12. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе Р110 «Фряновское шоссе». Примерно 708 пикет.





© mikhail.krivyy.com 13. От Ногинска до Дмитровского шоссе ЦКАД примерно на 70% идёт в непосредственной близости от А107. От Дмитровского шоссе до М10 «Россия» ЦКАД идёт напрямую, в то время как А107 прерывается и требует выезда на А104 Дмитровское шоссе.

В этом районе прямо на месте будущей дороге оказалось несколько дач. Там же рядом огромный мусорный полигон «Царёво». Сейчас полигон закрыт.





© mikhail.krivyy.com 14. Традиционные разрывы в местах пересечения газопроводов. Их в спешном порядке будут устранять за пару недель до открытия. Есть такая традиция у наших дорожников.

15. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе Красноармейского шоссе.





© mikhail.krivyy.com 16. Путепровод без насыпи или насыпь без путепровода явление частое. Но я ещё ни разу не видел, чтобы оба этих явления так массово встречались в рамках одного объекта. Обычно, либо то либо то, а тут, и то и то сразу.

Серьезное строительство ожидается в районе пересечения с М8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе). Там из-за стесненных условий и уже существующей клеверной развязки пришлось сильно разнести пункт взимания платежей и путепроводы. В этом месте пока всё на стадии земляных и подготовительных работ. Только начали забивать сваи, в одном месте дошли до ростветрка.

ДСК «Научные сотрудники» попал прямо под автомагистраль. Есть несколько приличных домов. Прямо поверх ДСК ведётся строительство путепровода с местной дорогой. Видны сбитые оголовки свай. Чуть дальше на переезде, на 519 пикете, ведутся работу по опорам. Насыпь выведена только с одной стороны.





© mikhail.krivyy.com 17. Очередное пересечение ЦКАД и А107 в районе деревни Алёшино. Это пересечение в самой низкой степени готовности.

18. В районе поворота к РЛС «Дон-2Н», который обозначен знаком «Ольшанка», достаточно глубокая выемка. Над автомагистралью будет построен путепровод в уровень с поверхностью земли. Сейчас на нём начали забивать первые сваи.

В этих местах сложный рельеф. Горки, овраги, наверняка должны быть проблемы с грунтами. Много выемок и высоких насыпей.





© mikhail.krivyy.com 19. В этом месте будущая автомагистраль уходит от А107 и направляется к мосту через А104 Дмитровское шоссе, Канал имени Москвы и Савёловское направление Московской железной дороги.

20. Это самое серьезное искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе ЦКАД. Мост пересекает две автомобильные дороги, одну железную и канал имени Москвы. Мост будет иметь сложный профиль и интересное пролётное строение над каналом.





© mikhail.krivyy.com 21. Вид в обратную сторону. Надвижка ведётся с двух сторон. При этом пролётные строения центральной части моста собираются на месте. Интересно, как будут собирать и устанавливать главное пролётное строение над каналом?





© mikhail.krivyy.com 22. Элементы пролётных строения складированы со стороны Плеса.





© mikhail.krivyy.com 23. Общий вид на будущий мост.





© mikhail.krivyy.com 24. Стапель на западном берегу канала расположен в достаточно стесненных условиях. Это может снизить скорость монтажа и надвижки. Не знаю, как определять у канала правый или левый берег, по этому пусть будет западный :)

25. Панорама в районе поймы канала имени Москвы. (Здесь была панорама. К сожалению, в ЖЖ она не вставляется.)





© mikhail.krivyy.com 26. Сразу за мостом расположена огромная выемка на 1 млн кубов.

27. Выемка долгое время работала карьером, который снабжал ЦКАД песком.

Явление, когда строительные материал берется непосредственно в местах строительства финны называют «Зелеными строительными технологиями». У себя на E18 они увеличивали размеры выемок для того, чтобы щебня хватило на насыпи других участков автомагистрали . Кроме того, это позволило построить выходы с автомагистрали в горку, что позволяет экономить на торможении, а входы наоборот под горку, что позволяет экономить на разгонах. Посмотрите, как новые участки E18 идут в выемках.





© mikhail.krivyy.com 28. Выемка трехъярусная, в основании появился слой щебня.

29. Дальше в сторону М10 «Россия» почти везде щебень. В этом месте автомагистраль идёт параллельно реальной бетонке. Мало кто знает, что-то, что называют «Малой бетонкой», к старой военной дороге имеет весьма опосредованное отношение, а проехать по старым бетонным участкам местами можно до сих пор.





© mikhail.krivyy.com 30. Вот так камень выглядит крупным планом. Такой же камень используется и на других пусковых комплексах ЦКАД и, частично, на втором этапе М11.





© mikhail.krivyy.com 31. В районе деревни Старо находится самый глубокий овраг третьего пускового комплекса.





© mikhail.krivyy.com 32. Засыпать его будет несложно, так как он расположен у одного из крупнейших песчаных карьеров Подмосковья. Отсюда возят песок не только на ЦКАД, но и на М11 и другие строительные объекты столицы. А107 сильно разбита от карьера в ту сторону, в которую идут груженные самосвалы.

33. Панорама в районе карьера. На одну фотографию он не помещается. (Здесь была панорама. К сожалению она не вставляется.)





© mikhail.krivyy.com 34. В нижней части оврага строят мост через реку Волгуша.

35. Сразу за оврагом расположена вторая по величине выемка третьего пускового комплекса. Вид в сторону Дмитровского шоссе.





© mikhail.krivyy.com 36. Вид в сторону М10 «Россия». Удачно трактор подъехал для масштаба. После шестого этапа М11, который должны открыть через пару недель , третий пусковой комплекс ЦКАД выглядит довольно пустынно.





© mikhail.krivyy.com 37. Общий вид на овраг.





© mikhail.krivyy.com 38. Общий вид на овраг.





© mikhail.krivyy.com 39. В районе пересечения с Рогачёвским шоссе.