ЕВРАЗ НТМК начал поставки железнодорожных колес в Словакию. В течение 2018 г. комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1000 колес для грузовых составов.

ZOS Trnava — новый клиент ЕВРАЗа. Компания входит в Топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ?BB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее.

«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колес, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка, — отметил Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. — Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке».

ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.