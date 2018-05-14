Добавить статью
Экспорт

ЕВРАЗ НТМК начал поставки железнодорожных колес в Словакию

  •  © www.metalinfo.ru

ЕВРАЗ НТМК начал поставки железнодорожных колес в Словакию. В течение 2018 г. комбинат отправит вагоноремонтной компании ZOS Trnava около 1000 колес для грузовых составов.

ZOS Trnava — новый клиент ЕВРАЗа. Компания входит в Топ-5 крупнейших вагоноремонтных предприятий Европы наряду с ?BB TS Werk Knittelfeld (Австрия), Kolowag (Болгария), FWN (Германия) и SZ-Vit (Словения), с которыми ЕВРАЗ установил сотрудничество ранее.

«Поставки вагоноремонтным компаниям — важное направление продаж наших колес, поскольку исторически более 70% спроса приходится именно на данный сегмент рынка, — отметил Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. — Кроме того, расширение поставок в Европу позволяет укрепить позиции ЕВРАЗа на этом приоритетном для нас рынке».

ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных колес в мире. Комбинат выпускает колеса для грузовых и пассажирских составов, а также для локомотивов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.evraz.com/ru/media/news/97776/

ЕВРАЗ НТМК, Словакия
  • Akimich Akimich
    14.05.1818:14:48

    Объем маловат, видимо ,пробная партия…

    8 колесных пар, 16 на вагон. На 60 вагонов — один состав. С другой стороны, Слованкия тоже не железнодорожная супердержава… Но, член ЕС.

    #1035581
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,