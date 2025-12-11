ЕВРАЗ НТМК начал выпуск нового импортозамещающего двутавра
Компания «Центртранстехмаш» из Рязани — ведущий производитель автомобильных надстроек, прицепов и полуприцепов в России и СНГ, выпускает продукцию под брендом MAYER CARGOLINE. Для производства рам полуприцепов-рефрижераторов компания использовала европейский профиль IPE 220. После изменений на рынке импорт стал слишком дорогим и сложным из-за логистики. Клиенту требовался надёжный российский аналог без потери качества.
Дирекция по продажам проектных решений ЕВРАЗа предложила изготовить профиль IPE 220. Компании подписали техническое соглашение, и ЕВРАЗ НТМК приступил к разработке нового продукта. В процессе было создано уникальное решение — двутавр 22Б3 В, полностью соответствующий геометрии европейского IPE 220, но изготовленный из высокопрочной стали С440Б. Такой класс стали нетипичен для европейских фасонных профилей, что стало ключевым преимуществом продукта.
Что сделали
- Разработали и освоили новый профилеразмер на ЕВРАЗ НТМК.
- Провели испытания, которые подтвердили полную совместимость с европейским аналогом.
- Укрепили прочностные характеристики за счёт применения стали С440Б.
Результат
Осенью 2025 года ЕВРАЗ НТМК отгрузил клиенту первую партию двутавра 22Б3 В.
Независимые лабораторные исследования «Центртранстехмаша» подтвердили: российский профиль полностью соответствует европейскому образцу и не уступает ему по эксплуатационным характеристикам.
Эффекты для клиента
- Снижение зависимости от импорта и нестабильной логистики.
- Повышенная прочность конструкции за счёт нового класса стали.
- Доступность продукта по предсказуемой цене внутри страны.
Планы
Первоначально запрос составлял около 2000 т в год, однако из-за текущей экономической ситуации клиент временно ограничился объёмом около 600 т. При улучшении в экономике поставки планируется наращивать.
Потенциал решения
Профиль 22Б3 В является полноценным аналогом IPE 220 EN 10365-2017, его можно поставлять не только российским производителям, но и зарубежным потребителям, которым требуется высокопрочный двутавр аналогичного типа.
