вчера 26
Великоросс Производство

ЕВРАЗ НТМК начал выпуск нового импортозамещающего двутавра

© evrazsteel.ru

Компания «Центртранстехмаш» из Рязани — ведущий производитель автомобильных надстроек, прицепов и полуприцепов в России и СНГ, выпускает продукцию под брендом MAYER CARGOLINE. Для производства рам полуприцепов-рефрижераторов компания использовала европейский профиль IPE 220. После изменений на рынке импорт стал слишком дорогим и сложным из-за логистики. Клиенту требовался надёжный российский аналог без потери качества.

Дирекция по продажам проектных решений ЕВРАЗа предложила изготовить профиль IPE 220. Компании подписали техническое соглашение, и ЕВРАЗ НТМК приступил к разработке нового продукта. В процессе было создано уникальное решение — двутавр 22Б3 В, полностью соответствующий геометрии европейского IPE 220, но изготовленный из высокопрочной стали С440Б. Такой класс стали нетипичен для европейских фасонных профилей, что стало ключевым преимуществом продукта.

Что сделали

  • Разработали и освоили новый профилеразмер на ЕВРАЗ НТМК.
  • Провели испытания, которые подтвердили полную совместимость с европейским аналогом.
  • Укрепили прочностные характеристики за счёт применения стали С440Б.
© evrazsteel.ru

Результат

Осенью 2025 года ЕВРАЗ НТМК отгрузил клиенту первую партию двутавра 22Б3 В.

Независимые лабораторные исследования «Центртранстехмаша» подтвердили: российский профиль полностью соответствует европейскому образцу и не уступает ему по эксплуатационным характеристикам.

Эффекты для клиента

  • Снижение зависимости от импорта и нестабильной логистики.
  • Повышенная прочность конструкции за счёт нового класса стали.
  • Доступность продукта по предсказуемой цене внутри страны.

Планы

Первоначально запрос составлял около 2000 т в год, однако из-за текущей экономической ситуации клиент временно ограничился объёмом около 600 т. При улучшении в экономике поставки планируется наращивать.

Потенциал решения

Профиль 22Б3 В является полноценным аналогом IPE 220 EN 10365-2017, его можно поставлять не только российским производителям, но и зарубежным потребителям, которым требуется высокопрочный двутавр аналогичного типа.

Источник: evrazsteel.ru

