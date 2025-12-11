Компания «Центртранстехмаш» из Рязани — ведущий производитель автомобильных надстроек, прицепов и полуприцепов в России и СНГ, выпускает продукцию под брендом MAYER CARGOLINE. Для производства рам полуприцепов-рефрижераторов компания использовала европейский профиль IPE 220. После изменений на рынке импорт стал слишком дорогим и сложным из-за логистики. Клиенту требовался надёжный российский аналог без потери качества.

Дирекция по продажам проектных решений ЕВРАЗа предложила изготовить профиль IPE 220. Компании подписали техническое соглашение, и ЕВРАЗ НТМК приступил к разработке нового продукта. В процессе было создано уникальное решение — двутавр 22Б3 В, полностью соответствующий геометрии европейского IPE 220, но изготовленный из высокопрочной стали С440Б. Такой класс стали нетипичен для европейских фасонных профилей, что стало ключевым преимуществом продукта.

Что сделали

Разработали и освоили новый профилеразмер на ЕВРАЗ НТМК.

Провели испытания, которые подтвердили полную совместимость с европейским аналогом.

Укрепили прочностные характеристики за счёт применения стали С440Б.

Результат

Осенью 2025 года ЕВРАЗ НТМК отгрузил клиенту первую партию двутавра 22Б3 В.

Независимые лабораторные исследования «Центртранстехмаша» подтвердили: российский профиль полностью соответствует европейскому образцу и не уступает ему по эксплуатационным характеристикам.

Эффекты для клиента

Снижение зависимости от импорта и нестабильной логистики.

Повышенная прочность конструкции за счёт нового класса стали.

Доступность продукта по предсказуемой цене внутри страны.

Планы

Первоначально запрос составлял около 2000 т в год, однако из-за текущей экономической ситуации клиент временно ограничился объёмом около 600 т. При улучшении в экономике поставки планируется наращивать.

Потенциал решения

Профиль 22Б3 В является полноценным аналогом IPE 220 EN 10365-2017, его можно поставлять не только российским производителям, но и зарубежным потребителям, которым требуется высокопрочный двутавр аналогичного типа.