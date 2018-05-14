В Ставрополе открыт новый производственный корпус группы компаний «Стилсофт»

В Ставрополе прошло открытие нового производственного корпуса группы компаний «Стилсофт». Это один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов.

Новый производственный корпус имеет общую площадь 10 тысяч квадратных метров, на которых расположены более двух десятков современных цехов и лабораторий, таких как цех механической обработки, цех пайки, цех тампопечати, цеха сборки изделий, лаборатрии тестировки изделий, лаборатории разработки беспилотных летательных аппаратов и т. д. На крыше нового корпуса оборудована спортивная площадка.

Открытие нового корпуса расширит ассортимент и объемы производства, позволит создать до 200 дополнительных рабочих мест.

В числе выпускаемого оборудования — единственные российские беспилотные летательные аппараты, предназначенные для контроля границ охраняемых объектов и территорий.

Группа компаний «СТИЛСОФТ» действует в Ставрополе с 2002 года. В настоящее время ГК выполняет полный цикл производства высокотехнологичных систем безопасности: прикладные научно-технические исследования, проектирование, производство, разработка программного обеспечения, пуско-наладка произведенного оборудования. В состав оборудования для систем безопасности входят единственные российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), предназначенные для контроля границ охраняемых объектов. Также «СТИЛСОФТ» выпускает системы видеоконтроля соблюдения правил дорожного движения и в настоящее время поставляет системы для реализации проекта в Ставропольском крае.

На предприятии работает более 500 сотрудников, более 100 из которых занимаются разработкой новых изделий, 10 из них — кандидаты наук. Компанией оборудованы более 1000 объектов, получено более 50 патентов и свидетельств. География установки оборудования «СТИЛСОФТ» охватывает 82 региона России.

За 2017 было отгружено продукции на 25% больше, чем в 2016 году. Освоено более 40 новых изделий. Всего в ассортименте Группы компаний «СТИЛСОФТ» порядка 600 наименований продукции.