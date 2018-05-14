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Новые заводы и цеха

В Ставрополе открыт новый производственный корпус группы компаний «Стилсофт»

  •  © stavregion.ru

В Ставрополе прошло открытие нового производственного корпуса группы компаний «Стилсофт». Это один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов.

Новый производственный корпус имеет общую площадь 10 тысяч квадратных метров, на которых расположены более двух десятков современных цехов и лабораторий, таких как цех механической обработки, цех пайки, цех тампопечати, цеха сборки изделий, лаборатрии тестировки изделий, лаборатории разработки беспилотных летательных аппаратов и т. д. На крыше нового корпуса оборудована спортивная площадка.

Открытие нового корпуса расширит ассортимент и объемы производства, позволит создать до 200 дополнительных рабочих мест.

В числе выпускаемого оборудования — единственные российские беспилотные летательные аппараты, предназначенные для контроля границ охраняемых объектов и территорий.

Группа компаний «СТИЛСОФТ» действует в Ставрополе с 2002 года. В настоящее время ГК выполняет полный цикл производства высокотехнологичных систем безопасности: прикладные научно-технические исследования, проектирование, производство, разработка программного обеспечения, пуско-наладка произведенного оборудования. В состав оборудования для систем безопасности входят единственные российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), предназначенные для контроля границ охраняемых объектов. Также «СТИЛСОФТ» выпускает системы видеоконтроля соблюдения правил дорожного движения и в настоящее время поставляет системы для реализации проекта в Ставропольском крае.

На предприятии работает более 500 сотрудников, более 100 из которых занимаются разработкой новых изделий, 10 из них — кандидаты наук. Компанией оборудованы более 1000 объектов, получено более 50 патентов и свидетельств. География установки оборудования «СТИЛСОФТ» охватывает 82 региона России.

За 2017 было отгружено продукции на 25% больше, чем в 2016 году. Освоено более 40 новых изделий. Всего в ассортименте Группы компаний «СТИЛСОФТ» порядка 600 наименований продукции.

  •  © stavregion.ru
  •  © stavregion.ru
  •  © stavregion.ru
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http://www.stavregion.ru/_/gallery/gallery/TN140016_display.jpg

Ставропольский край, Стилсофт
  • Великоросс Великоросс
    14.05.1818:40:25

    •  © stavregion.ru

    •  © stavregion.ru

    •  © stavregion.ru

    •  © stavregion.ru

    •  © stavregion.ru

    Отредактировано: Великоросс~18:41 14.05.18
    #1035590
  • Нет аватара Сергей К.
    14.05.1820:37:10

    «[…] до 200 дополнительных рабочих мест» — очень хорошая новость.

    Неясно только осталось, кто занимается разработкой и производством электроники (последнее считаю менее важным).

    Судя по имеющимся вакансиям, фирма занимается конечной сборкой изделий и программированием. Вот некоторые из вакансий:

    — Специалист отдела по выбору поставщиков

    — Слесарь

    — Программист С++

    — Специалист системы менеджмента качества (это очень хорошо!)

    — Сборщик РЭА

    — Инженер-конструктор (документация)

    У кого есть инсайдерская информация — доложитесь!

    Отредактировано: Сергей К.~20:38 14.05.18
    #1035618
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