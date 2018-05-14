В Атомэнергомаше запущено производство индивидуальных дозиметров нового поколения

АО «СНИИП» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) локализовал производство индивидуальных электронных дозиметров нового поколения, которые будут использоваться в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК). Первые образцы электронных персональных дозиметров ДКС 14-П собственной производственной линии представлены на Х Международном форуме «Атомэкспо», который проходит с 14 по 16 мая в Сочи.

Освоив производство дозиметров, СНИИП получил возможность предлагать заказчикам комплексное решение по разработке и поставке АСИДК, в которое входит: индивидуальные и термолюминесцентные дозиметры, автоматизированная система контроля и хранения дозиметров с возможностью автоматической выдачи персоналу, а также программно-технический комплекс АСИДК.

«Это важный шаг по локализации на площадке СНИИП современного оборудования, соответствующего европейским требованиям и стандартам, с учетом имеющегося портфеля заказов Госкорпорации „Росатом“ на международном рынке и в части выполнения стратегических целей Росатома», — прокомментировал первый заместитель генерального директора — коммерческий директор АО «СНИИП» Кирилл Кривошеев.