СНИИП открыл в Москве производство узлов ядерной электроники для АЭС

Локализация детекторов и электронных узлов достигла 100%: продукция уже заменяет импорт на российских АЭС и поставляется для зарубежных проектов Росатома.

Узлы ядерной электроники для систем радиационного контроля на АЭС теперь выпускаются в России полностью из отечественных материалов и компонентов. Уровень локализации детекторов и электронных узлов достиг 100%. Производство организовано на московской площадке «Специализированного научно-исследовательского института приборостроения» (СНИИП), входящего в дивизион «Автоматизированные системы управления» Госкорпорации «Росатом».

Готовая продукция уже поставляется на Курскую и Ленинградскую АЭС, а также в Турцию, Египет и Бангладеш для зарубежных проектов «Росатома». Раньше эти элементы закупались за границей.

Запустить собственное производство удалось благодаря льготному займу Фонда развития промышленности — 200 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Общий объём инвестиций в проект составил 260 млн рублей. На эти средства институт приобрёл промышленное и лабораторное оборудование: гидравлический пресс, высокотемпературную печь, сушильный шкаф, автоклав и камеру солнечной радиации. ФРП координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России.

«Кластер позволяет максимально сократить путь от научной идеи до ее технического воплощения. На первом этапе мы создали технологически независимую линейку узлов и организовали производство детекторов для использования на АЭС. Теперь, на следующем этапе, сфокусируемся на оптимизации процесса изготовления продукции — снижении трудоемкости и себестоимости изготовления оборудования радиационного контроля при сохранении его ключевых технических характеристик — в том числе на объектах атомной энергетики гражданского назначения, исследовательских ядерных реакторах, объектах ядерного топливного цикла и при модернизации действующих АЭС. Проектная мощность площадки составит до 1,5 тыс. детекторов и 10 тыс. унифицированных электронных узлов в год», — отметил генеральный директор АО«Росатом Автоматизированные системы управления» Андрей Бутко.

Принцип работы продукции следующий: детектор улавливает излучение и направляет сигнал в электронные узлы, те усиливают и преобразуют его, а затем передают результат измерений. Аппаратура применяется в автоматизированных системах радиационного контроля на АЭС, включая плавучие энергоблоки, на других объектах использования атомной энергии, а также в высокотехнологичных медицинских комплексах, научных и космических исследованиях.

Фонд развития промышленности предоставит СНИИП ещё один льготный заём — 220 млн рублей. Средства направят на развитие производства различных типов оборудования для контроля радиоактивности: от жидких сред и газов до аэрозолей и йода-131. Проект нацелен на улучшение характеристик, сокращение сроков и повышение эффективности изготовления приборов.