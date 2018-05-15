В Рыбинске заложили первый «Грачонок» для Росгвардии

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Сегодня в Рыбинске в эллинге АО «Судостроительный завод «Вымпел» был заложен первый катер специального назначения проекта 21980 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В соответствии с подписанным в прошлом году контрактом ССЗ «Вымпел» построит для Росгвардии 4 таких катера.





© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»





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Катера проекта 21980 постройки ССЗ «Вымпел»:

№ 01221 — заложен 03.2014 — спущен 07.06.16 — передан 19.11.16 «Юнармеец Заполярья»(СФ)

№ 01222 — заложен 12.2014 — спущен 22.07.16 — передан 19.11.16 «П-421» (СФ)

№ 01223 — заложен 15.09.15 — спущен 27.04.17 — передан 14.07.17 «П-429» (СФ)

№ 01224 — заложен 15.04.16 — спущен 22.06.17 — передан 09.11.17 «Валерий Федянин» (СФ)

№ 01225 — заложен 15.05.18





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© Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Ранее судостроительный завод «Вымпел» начал строительство 4-х пограничных сторожевых катеров модернизированного проекта 1496М1 «Ламантин» для Пограничной службы ФСБ России.

Фото с сайта vympel-rybinsk.ru