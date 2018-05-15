В Рыбинске заложили первый «Грачонок» для Росгвардии
Сегодня в Рыбинске в эллинге АО «Судостроительный завод «Вымпел» был заложен первый катер специального назначения проекта 21980 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В соответствии с подписанным в прошлом году контрактом ССЗ «Вымпел» построит для Росгвардии 4 таких катера.
Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
Катера проекта 21980 постройки ССЗ «Вымпел»:
№ 01221 — заложен 03.2014 — спущен
№ 01222 — заложен 12.2014 — спущен
№ 01223 — заложен
№ 01224 — заложен
№ 01225 — заложен 15.05.18
Ранее судостроительный завод «Вымпел» начал строительство 4-х пограничных сторожевых катеров модернизированного проекта 1496М1 «Ламантин» для Пограничной службы ФСБ России.
Фото с сайта vympel-rybinsk.ru
15.05.1815:28:00
15.05.1816:53:36