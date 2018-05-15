В Астраханской области запущена солнечная электростанция мощностью 15 МВт

В Наримановском районе запустили солнечную электростанцию, построенную компанией ООО «Солар Системс».

Панели электростанции изготовлены из отеччественных кремниевых слитков, инверторы собраны в РФ. Российские подрядчики вели все проектные, строительные и наладочные работы.

Вырабатываемая энергия электростанции «Промстройматериалы» будет поступать в Астраханскую энергосистему.

Это не первая солнечная электростанция, построенная в регионе. Год назад эта же компания запустила в Володарском районе электростанцию «Заводская» такой же мощности. Сейчас в планах руководства региона обзавестись зелеными технологиями общей мощностью до 280 МВт. Потратят на это около 50 млрд рублей.

В настоящее время еще двумя другими компаниями осуществляется активная фаза строительства солнечных электростанций: «Володаровка» в Наримановском районе и «Нива» в Приволжском районе и еще одной станции — в Енотаевском районе.